The Best Building™ inova com construções em alumínio

Startup oferece solução para a construção civil com paredes, lajes e vigas metálicas de alumínio modulares para obras rápidas, seguras e de qualidade

SÃO PAULO, 24 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A solução da startup The Best Building™ (TBB) é construir um projeto de construção civil modular de alumínio e reutilizável – que pode ser montado e desmontado várias vezes e também aplicando gesso ou massa corrida (para melhorar o acabamento) ou utilizando a base industrial de pintura para alumínio ou uma pintura comum. O tempo de execução de uma parede de alumínio é dez vezes menor do que uma de drywall e trezentas vezes menor do que uma de blocos de concreto, cerâmicos e tijolos.

"Com a produção de paredes de alumínio, mantas de material reindustrializado, lajes e vigas metálicas de alumínio é possível realizar projetos de construção civil com rapidez, segurança e qualidade de execução, explica o CEO da TBB e um dos criadores da inovação, o engenheiro Guidson Aguiar.

O processo é baseado em ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Para fazer as paredes de alumínio utiliza-se apenas eletricidade, que poderá ser gerada na própria fábrica. Além de, usar até mil vezes menos recursos ambientais retirados de minas, quando comparados a blocos e tijolos. Quando comparados ao drywall, aumenta para até dez vezes a economia. Drywall, blocos de concretos e cerâmicos usam, durante a sua produção, gases ou madeiras, resultando na emissão de gases de efeito estufa.

"O produto é altamente escalável e vendável para um mercado cada vez mais exigente. Estamos em busca de investidores para a implantação da fábrica", esclarece Aguiar. De acordo com as projeções realizadas, existe potencial para exportação para o mercado norte americano. O projeto teve convites para participar de iniciativas de investimento em startups por grandes players do setor como Andrade Gutierrez. Durante o processo de desenvolvimento, a TBB foi finalista em algumas rodadas de investimento em startups e é acompanhada por empresas do setor, que têm o intuito de alavancar as operações e atuar como parceiros do negócio.

"O produto melhora a construção civil em termos de desempenho. O estudo de força de vendas, produção e desenvolvimento de nossos processos e atividades foi considerado acima da média, conforme o software da empresa Master Vendas. Tivemos êxito nos testes de vendas pessoais e pela internet em relação ao interesse por esta solução", esclarece Aguiar. Contatos: (55 11) 98478-3516 e [email protected]

