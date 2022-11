Donner du pouvoir aux femmes, donner du pouvoir aux idées, donner du pouvoir à l'innovation travers le monde.

LONDRES, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le programme annuel d'entrepreneuriat vise à stimuler le changement en donnant du pouvoir aux femmes qui lancent leur première entreprise, aux entrepreneurs à impact social.

Dans le cadre de son programme DO GOOD, The Bicester Collection lance le prix Unlock Her Future, une initiative annuelle visant à recenser et à donner du pouvoir aux femmes qui fondent pour la première fois des entreprises à impact social dans différentes régions du monde.

L'édition inaugurale de 2023 sera lancée dans la région MENA et s'étendra ensuite à une région géographique différente chaque année.

En encourageant les femmes qui révolutionnent le monde et en identifiant des modèles pour les générations futures, le prix Unlock Her Future soutiendra trois entrepreneuses sociales extraordinaires, en leur apportant le soutien financier, social et humain nécessaire au développement de leurs compétences commerciales, au lancement de leur entreprise et à la création d'un impact social, environnemental et économique positif durable dans leur région pour les générations à venir.

Chacune des trois lauréates recevra une subvention d'entreprise d'un montant maximal de 100 000 dollars américains.

Le prix est ouvert aux femmes de la région MENA qui créent leur entreprise pour la première fois, quel que soit leur âge, et qui présentent une idée inspirante d'entreprise à but non lucratif visant à avoir un impact positif et durable sur la société, tel que défini par les objectifs de développement durable des Nations unies.

Parmi les partenaires participants figure Ashoka Arab World, qui, depuis 2003, fait œuvre de pionnier dans le domaine de l'entrepreneuriat social en recensant les meilleurs entrepreneurs sociaux du monde et en ouvrant la voie à un secteur florissant de l'entrepreneuriat social dans la région arabe, ainsi que la New York University Abu Dhabi, une faculté de renommée mondiale, à titre de partenaire académique.

« Les femmes entrepreneures dans le secteur social de la région MENA sont capables et ont effectivement un impact dans tous les domaines, mais elles sont toujours sous-financées et sous-reconnues. Le prix Unlock Her Future est une occasion transformatrice pour les femmes entrepreneures sociales de la région d'accéder non seulement au financement, mais aussi au mentorat, au soutien technique, à un réseau mondial d'alliés et à une visibilité mondiale. » – Dr Iman Bibars, directrice régionale d'Ashoka Arab World, fondatrice de la Women's Initiative for Social Entrepreneurship et vice-présidente d'Ashoka : Innovators for the Public.

Un comité de sélection composé de professionnels du commerce international expérimentés et d'experts en impact social, ainsi qu'une assemblée de juges réunissant des femmes réputées de la région MENA, examineront les candidatures. Huit finalistes seront sélectionnées et invitées à présenter leurs idées aux juges en personne à Londres. Les trois gagnantes seront annoncées lors de la Journée internationale de la femme en 2023.

The Bicester Collection encourage l'autonomisation des femmes dans toutes les facettes de son organisation ; 66 % de ses employés sont des femmes et 52 % occupent des postes de direction, avec une représentation égale au niveau du conseil d'administration.

Le programme DO GOOD de The Bicester Collection favorise la réussite des femmes de plusieurs manières : par le biais de ses partenariats caritatifs durables qui permettent aux femmes de s'émanciper localement et mondialement, et par son travail de plaidoyer, qui influence les organisations mondiales et incite les décideurs politiques et les chefs d'entreprise à faire de l'égalité des sexes une priorité.

Le lancement de sa plateforme propriétaire innovante Unlock Her Future™ en 2021 représente l'engagement continu de l'entreprise à ancrer sa mission dans les régions et les communautés au-delà de sa présence physique dans ses 11 destinations commerciales phares en Europe occidentale, en Chine et bientôt en Amérique.

« Notre mission est de susciter des progrès sociaux authentiques, significatifs et évolutifs dans différentes régions du monde grâce à nos partenaires inspirants, et en mettant l'accent sur la valorisation du potentiel des femmes, où qu'elles soient nées », a expliqué la directrice de la culture de The Bicester Collection, Chantal Khoueiry. « Nous sommes très fiers de lancer le prix Unlock Her Future. Nous croyons en un monde dans lequel chaque femme a la possibilité de réaliser son plein potentiel, de devenir une actrice du changement extraordinaire et un modèle pour les générations futures. »

Les candidatures seront ouvertes du 10 décembre 2022 au 31 janvier 2023. Postulez ici : TheBicesterCollection.com/en/campaign/unlock-her-future-prize

#DoGood #UnlockHerFuture

À propos de The Bicester Collection

The Bicester Collection est un réseau de 11 destinations commerciales exceptionnelles en Europe et en Chine, qui se distinguent par des expériences extraordinaires tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. The Collection, créée et exploitée par Value Retail, réunit les visiteurs les plus exigeants et les marques les plus renommées du monde - bien souvent pour la première fois - dans un voyage de découvertes. Les Villages sont situés à proximité de certaines des villes les plus célèbres d'Europe et de Chine : Londres, Milan, Munich, Dublin, Barcelone, Madrid, Paris, Bruxelles, Francfort, Munich, Suzhou et Shanghai. Abritant plus de 1 300 boutiques, The Bicester Collection offre à ses clients une sélection évolutive de marques de mode et d'art de vivre, des restaurants de renommée mondiale, des pop-ups palpitants et des installations artistiques originales tout au long de l'année. Pour en savoir plus, consultez le site TheBicesterCollection.com

DO GOOD est la plateforme de The Bicester Collection visant à améliorer la vie de chacun :

marques, visiteurs, individus et communautés. Le programme DO GOOD de The Bicester Collection illustre une culture qui place le don de soi au cœur de ses préoccupations. En suscitant un sentiment d'utilité et d'appartenance chez ses collaborateurs et en s'impliquant auprès de ses clients, DO GOOD se pose comme une puissante force collective au service du bien.

Notre mission est de générer un impact social transformateur par l'intermédiaire de nos partenaires inspirants, en mettant l'accent sur la réalisation du potentiel des femmes et des enfants, afin de nous aligner sur les objectifs de développement durable des Nations unies et de contribuer à faire la différence au niveau local et mondial pour les générations à venir.

À propos d'Ashoka Arab World

Ashoka Arab World est le centre régional d'Ashoka : Innovators for the Public, la plus grande plateforme au monde pour les entrepreneurs sociaux. Ashoka a été fondée en 1981 en tant qu'organisation à but non lucratif reposant sur l'idée que la force la plus puissante pour le bien dans le monde est un entrepreneur social : une personne motivée par une idée innovante qui peut aider à corriger un problème mondial bien ancré. Aujourd'hui, Ashoka a pour mission d'identifier et de soutenir les principaux entrepreneurs sociaux du monde et de donner à chacun les moyens de devenir un acteur du changement. En tant qu'organisation mondiale, Ashoka est représentée dans 94 pays et possède des bureaux dans 35 pays.

À propos de la WISE

La Women's Initiative for Social Entrepreneurship (WISE) est un mouvement international mené par les pays de l'hémisphère Sud pour redéfinir le succès dans l'écosystème de l'entrepreneuriat social afin que les femmes innovatrices soient mieux reconnues, financées et célébrées. WISE a été créée en 2011 lors d'une réunion au Caire regroupant dix femmes Fellows Ashoka du monde entier, au cours de laquelle le groupe a identifié des pistes de collaboration et discuté de la manière de faire progresser le travail des femmes entrepreneures sociales.

À propos de la New York University Abu Dhabi

La New York University Abu Dhabi constitue le premier campus complet d'arts libéraux et de recherche au Moyen-Orient à être exploité à l'étranger par une grande université de recherche américaine. Elle a intégré un programme très sélectif avec des spécialisations dans les sciences, l'ingénierie, les sciences sociales, les arts et les sciences humaines avec un centre mondial pour la recherche avancée. Le campus permet aux étudiants de réussir dans un monde de plus en plus interdépendant, et de faire progresser la coopération et le progrès en ce qui concerne les défis communs de l'humanité. Les meilleurs étudiants de la New York University Abu Dhabi viennent de 120 pays et parlent plus de 115 langues. Ensemble, les campus de la New York University à New York, à Abou Dhabi et à Shanghai forment l'épine dorsale d'une université mondiale unique, offrant aux professeurs et aux étudiants des occasions de faire l'expérience de milieux d'apprentissage variés et d'immersion dans d'autres cultures à l'un ou plusieurs des nombreux emplacements d'études que l'université détient sur six continents.

SOURCE The Bicester Collection