The Blue Book Network® establece alianza estratégica con la Regional Hispanic Contractors Association

DALLAS, 14 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Blue Book Building and Construction Network www.thebluebook.com, la red más grande y activa en la industria de la construcción comercial, se asoció con la Regional Hispanic Contractors Association https://regionalhca.org/ para ofrecer beneficios con gran valor añadido a sus miembros.

Esta nueva alianza complementa las misiones de ambas organizaciones al apoyar el crecimiento de la industria de la construcción. Los subcontratistas ahora tendrán acceso a reuniones previas a licitaciones, eventos de relacionamiento, y a promociones y descuentos especiales. Adicional a esto, los miembros de General Contractor tendrán acceso gratuito a ONETEAM, la solución líder de comunicación y colaboración para licitaciones de The Blue Book Network.

"Nos emociona la oportunidad de interactuar más con la RHCA", afirmó Matt Daniel, gerente general para la zona de Dallas-Fort Worth de The Blue Book Network. "Ambas organizaciones han estado presentes en Dallas-Fort Worth durante más de 20 años. Estrechar nuestra relación mediante esta alianza no podría suceder en un mejor momento, y esto beneficiará tanto a nuestros representados como a la economía local".

John H. Martinez-D., presidente de la Regional Hispanic Contractors Association, comentó: "En estos tiempos inciertos, la alianza entre The Blue Book Network y la RHCA otorga confianza a nuestros diversos miembros contratistas para enterarse de oportunidades de proyectos. La RHCA está orgullosa por nuestra alianza con uno de los miembros más confiables en la industria de la construcción".

Acerca de The Blue Book Building & Construction Network

The Blue Book Building & Construction Network / www.thebluebook.com es una compañía de propiedad de sus empleados, y es la red más grande y activa en la industria de la construcción comercial de los Estados Unidos. En la actualidad, The Blue Book Network define y provee la industria a través de tres bases de datos inigualables de compañías, proyectos y personas. Al integrar y comprender las relaciones que comparten estos grupos, The Blue Book Network ofrece un recurso indispensable para conectarse con la industria permanentemente.

Acerca de la Regional Hispanic Contractors Association

La misión de la Regional Hispanic Contractors Association es promover y apoyar el desarrollo y crecimiento económico de los contratistas, arquitectos e ingenieros hispanos en Texas. Estamos comprometidos con desarrollar programas y ofrecer recursos necesarios para ayudar a que la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (A/E/C) pueda explotar su potencial.

