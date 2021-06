The Body Shop anuncia el compromiso de contar con la certificación vegana al 100 % para 2023 e implementa el esquema de recarga

LONDRES, 2 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- The Body Shop anunció hoy que a fines de 2023 toda su cartera de formulaciones de productos* estará certificada por The Vegan Society y llevará su marca registrada Vegan. The Body Shop también fue la primera empresa de cosméticos en hacer campaña contra las pruebas de cosméticos en animales en 1989, con la convicción fundamental de que los animales no deben ser perjudicados en la búsqueda de la belleza.