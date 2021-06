-The Body Shop anuncia su compromiso de obtener la certificación 100% vegana para 2023 y pone en marcha un sistema de recarga

La empresa de belleza activista se convertirá en la primera marca de belleza mundial en certificar el 100% de las fórmulas de sus productos por The Vegan Society en los próximos dos años

LONDRES, 2 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- The Body Shop ha anunciado hoy que para finales de 2023 toda su cartera de fórmulas de productos* estará certificada por The Vegan Society y llevará su marca comercial vegana. The Body Shop fue también la primera empresa de cosméticos en hacer una campaña contra las pruebas con animales de cosméticos en 1989, con la creencia fundamental de que los animales no deben ser dañados en la búsqueda de la belleza.