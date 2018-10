The Body Shop et Cruelty Free International présentent un record de 8,3 millions de signatures aux Nations Unies pour mettre fin aux tests sur les animaux dans l'industrie cosmétique

Ces signatures représentent l'aboutissement de plus de 30 ans d'actions menées par The Body Shop, première marque internationale de cosmétique à monter au créneau contre l'expérimentation animale dans ce secteur, et son partenaire de longue date dans ce combat, Cruelty Free International, première organisation mondiale à but non lucratif dont la mission est de mettre fin aux tests de produits et d'ingrédients sur les animaux. Cet effort concerté constitue la campagne la plus ambitieuse contre l'expérimentation animale et devrait inciter les entreprises, les gouvernements et les citoyens à participer activement à l'objectif de développement durable nº 12 (ODD 12) : Consommation et production responsables.

Lise Kingo, directrice exécutive du Pacte mondial de l'ONU, a pris part aux discussions avec The Body Shop sur les moyens supplémentaires que les entreprises pourraient mettre en œuvre pour mobiliser les consommateurs en faveur des ODD.

La pétition, dont les signatures ont été recueillies auprès de sympathisants du monde entier en 15 mois à peine, appelle les pays de l'ONU à formaliser un cadre international pour mettre définitivement fin à l'expérimentation animale dans les cosmétiques.

Cette pratique est cruelle, démodée, coûteuse et inefficace. Il existe aujourd'hui des solutions plus fiables. The Body Shop et d'autres sociétés ne testant pas sur les animaux utilisent des ingrédients novateurs et efficaces dans tous leurs produits, et réalisent leurs tests sans animaux.

Malgré les progrès importants en la matière, les tests sur les animaux en cosmétique sont toujours autorisés dans 80 % des pays. Cruelty Free International estime que plus de 500 000 animaux sont utilisés chaque année pour des tests en cosmétique.

Un cadre mondial représente le seul moyen d'éliminer la souffrance animale et de créer des conditions de concurrence équitables dans le monde.

L'harmonisation mondiale des tests de sécurité requis éviterait aux sociétés les lourdeurs administratives et la duplication des tests inutiles pour la commercialisation à l'étranger. Ce cadre international garantirait aux sociétés qu'elles fabriquent des cosmétiques sûrs et efficaces tout en respectant la demande des consommateurs en produits non testés sur les animaux. De plus, il serait en phase avec l'aspiration des Nations Unies à un monde où « l'humanité vive en harmonie avec la nature et où la faune et la flore sauvages et les autres espèces vivantes soient protégées ».

« En 15 mois à peine, plus de 8 millions de personnes ont signé cette pétition car elles reconnaissent que l'expérimentation animale dans les cosmétiques est dépassée et inutile », déclare David Boynton, PDG de The Body Shop. « Nous sommes décidés à terminer ce qu'avait commencé Dame Anita Roddick en 1989. Nous sommes aujourd'hui aux Nations Unies pour appeler à la collaboration de l'industrie cosmétique, de la société civile et des gouvernements pour mettre définitivement fin à l'expérimentation animale dans ce domaine. »

« Cette campagne démontre que les consommateurs du monde entier souhaitent un véritable changement », indique Jessie Macneil-Brown, responsable RSE internationale chez The Body Shop. « Nous sommes ravis de travailler avec les dirigeants de l'ONU pour faire de ce changement une réalité. »

« Un cadre international représente le seul moyen d'éliminer réellement la souffrance animale », ajoute Michelle Thew, PDG de Cruelty Free International. « Cette pétition est la preuve que partout dans le monde, des gens souhaitent mettre fin à cette pratique. »

« Cette initiative démontre la possibilité qu'ont les marques de mobiliser en masse les consommateurs pour soutenir des objectifs de développement durable. Elle indique également qu'en associant innovation commerciale, politiques adaptées et pouvoir des consommateurs, on peut vraiment changer les choses », explique Lise Kingo. « Les ODD sont l'affaire de tous et nous sommes impatients de travailler avec The Body Shop afin de mieux appréhender la manière de fédérer les consommateurs et de mener une action collective. »

Les consommateurs peuvent s'impliquer dans la campagne en s'inscrivant au rassemblement en ligne sur le site www.thebodyshop.com/against-animal-testing. Ils peuvent manifester leur soutien en utilisant #ForeverAgainstAnimalTesting.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/754556/The_Body_Shop_Cruelty_Free_International.jpg

