The Brattle Group aumenta la sua piattaforma globale con un importante lancio a Bruxelles

BRUXELLES, 6 febbraio 2019 /PRNewswire/ -- The Brattle Group ha annunciato oggi che sta espandendo la sua piattaforma di consulenza economica globale ed europea con un'apertura a Bruxelles che accorpa diversi economisti preminenti europei.

L'ufficio di Bruxelles sarà diretto da Kai-Uwe Kühn, Consulente accademico di Brattle, e da Eliana Garcés e Konstantin Ebinger, direttori, ciascuno dei quali ha vasta esperienza per quanto riguarda casi di concorrenza presentati innanzi alla Commissione Europea e alle autorità nazionali competenti in materia di antitrust a livello mondiale, e per quanto riguarda cause risarcitorie. Gli esperti di Brattle a Bruxelles lavoreranno a stretto contatto con la propria rete mondiale di esperti consulenti e colleghi accademici.

"Bruxelles è il centro per le questioni in materia di concorrenza di alto profilo in Europa, e il nostro ufficio di Bruxelles offrirà un servizio faccia a faccia nel mondo della concorrenza di Bruxelles," ha affermato Alexis Maniatis, Presidente di Brattle. "Dato che la Comunità europea ha influenzato sempre più le questioni sulla politica di concorrenza, una forte presenza a Bruxelles è d'obbligo per uno studio moderno che si occupa di concorrenza mondiale. Siamo entusiasti di poter basarci sui nostri esistenti uffici in Europa, tra cui Londra, Madrid e Roma, e di attingere dall'esperienza dei nostri team che si occupano di concorrenza mondiale presenti in America del Nord e in Australia," ha osservato Maniatis.

Il Professor Kühn è ex economista capo della DG Concorrenza, dove ha guidato le analisi economiche per molte incorporazioni di alto profilo e diversi dei principali casi antitrust della Commissione (Articolo 101 e 102). È un eminente docente universitario nell'area dell'economia industriale e fornisce consulenza a clienti su varie questioni antitrust da 25 anni.

La Dott.ssa Garcés faceva parte del gruppo dell'economista capo per la concorrenza, presso la Commissione Europea e del gabinetto del vicepresidente Joaquín Almunia, il Commissario responsabile per la Concorrenza. È inoltre stata al servizio del vice capo economista presso la Direzione generale per il mercato interno e l'industria. La Dott.ssa Garcés è un'economista esperta nel settore della concorrenza, e ha fornito consulenza su varie questioni nell'Unione Europea e negli Stati Uniti.

Ebinger ha più di 10 anni di esperienza nel settore della consulenza in materia di questioni relative a antitrust e concorrenza in Europa e negli Stati Uniti, ed ha fornito consulenza su questioni di concorrenza innanzi alla Commissione Europea e alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, oltre a cause risarcitorie.

L'apertura dell'ufficio di Bruxelles è un altro passo nella crescita dello studio Brattle nell'ambito della concorrenza mondiale. In Europa, il team di Bruxelles lavorerà a stretto contatto con gli attuali esperti di Brattle e attingerà inoltre alle risorse a Londra, Madrid e Roma. Includono:

La Dott.ssa Pinar Bagci dell'ufficio di Brattle a Londra, che ha oltre 20 anni di esperienza nella consulenza su questioni relative a incorporazioni, cartelli, aiuti di Stato e abuso di posizione dominante nei procedimenti dinanzi le autorità competenti in materia di concorrenza dell'Unione Europea e del Regno Unito.

dell'ufficio di Brattle a Londra, che ha oltre 20 anni di esperienza nella consulenza su questioni relative a incorporazioni, cartelli, aiuti di Stato e abuso di posizione dominante nei procedimenti dinanzi le autorità competenti in materia di concorrenza dell'Unione Europea e del Regno Unito. Il Dott. Pedro Marín degli ufficio Brattle di Londra e Madrid , che ha fornito consulenza a compagnie in merito a indagini riguardo a presunti cartelli e abuso di posizione dominante nei settori farmaceutico, delle telecomunicazioni ed energetico. Faceva precedentemente parte del mondo accademico, specializzato in economia industriale empirica, ed ha inoltre passato diversi anni al governo, dove ha fornito consulenza al Primo Ministro spagnolo su questioni di concorrenza e microeconomia.

, che ha fornito consulenza a compagnie in merito a indagini riguardo a presunti cartelli e abuso di posizione dominante nei settori farmaceutico, delle telecomunicazioni ed energetico. Faceva precedentemente parte del mondo accademico, specializzato in economia industriale empirica, ed ha inoltre passato diversi anni al governo, dove ha fornito consulenza al spagnolo su questioni di concorrenza e microeconomia. Il Dott. Francesco Lo Passo dell'ufficio di Brattle a Roma , che è un esperto nell'ambito di normative, privatizzazione e processi di ristrutturazione. Prima di entrare a far parte di Brattle, ha lavorato per il Ministero del Tesoro italiano, e l'organismo italiano di regolamentazione dei mercati finanziari Consob e il Gruppo di consulenza per la privatizzazione dell'OCSE.

Il gruppo che si occupa di concorrenza di Brattle include inoltre James Keyte, Direttore di Sviluppo internazionale, che fornisce consulenza sull'esecuzione dei progetti. Keyte è il direttore di Fordham Competition Law Institute, ed ex collaboratore in materia di contenziosi antitrust presso lo studio legale Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

The Brattle Group analizza questioni complesse a livello economico, finanziario e di regolamentazione per aziende, studi legali e governi in tutto il mondo. Ci distinguiamo per la chiarezza delle nostre intuizioni e la credibilità dei nostri esperti, tra cui eminenti docenti universitari e specialisti del settore a livello internazionale. Per maggiori informazioni visitare www.brattle.com.

