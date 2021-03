The Brattle Group kündigt Direktorin Yvette Austin Smith als neue Vorstandsvorsitzende an

BOSTON, 16. März 2021 /PRNewswire/ -- The Brattle Group freut sich bekannt zu geben, dass Direktorin Yvette Austin Smith zur Vorsitzenden des Vorstands der Firma gewählt wurde. Frau Austin Smith tritt die Nachfolge von Direktor Mike Cragg an, der seit 2016 den Vorsitz innehatte und weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats bleiben wird.

Frau Austin Smith arbeitet im New Yorker Büro der Kanzlei, das sie mehrere Jahre lang leitete, bevor sie 2018 in den Vorstand gewählt wurde. Sie ist Co-Vorsitzende des Diversity, Equity & Inclusion Steering Committee des Vorstands und fungiert als Practice Leader für M&A Litigation. Als aktives Mitglied der Gemeinde hat Frau Austin Smith auch mehrere Vorstandsposten außerhalb von Brattle inne, unter anderem für den Appalachian Mountain Club und Midori & Friends, eine Organisation für Musikunterricht.

„Yvette hat einen hervorragenden Beitrag zu Brattle geleistet, seit sie 2014 als Direktorin in die Firma eingetreten ist", teilte Dr. Cragg mit. „Als leidenschaftliche Visionärin bringt sie eine Energie in unsere langfristige strategische Vision ein, die dazu beitragen wird, dass sich Brattle weiterhin als führende Quelle für qualitativ hochwertige Kundenarbeit und professionelle Entwicklung auszeichnet."

Frau Austin Smith wird als anerkannte Expertin für Bewertung sowie Kredit- und Solvenzanalyse - insbesondere im Rahmen von M&A- und Insolvenzstreitigkeiten - weiterhin aktiv in ihre laufende Mandatsarbeit eingebunden sein. Sie hat vor US-amerikanischen Staats- und Bundesgerichten, internationalen Gerichten und internationalen Schiedsgerichten ausgesagt.

„Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, diese neue Rolle im Führungsteam von Brattle zu übernehmen", sagte Frau Austin Smith. „Unter Mikes Führung ist Brattle auf mehr als 400 Fachleute angewachsen und hat unsere globale Präsenz stark erweitert, wobei wir uns besonders darauf konzentriert haben, führende Talente für unsere Kartell- und Wettbewerbsrechtspraxis zu gewinnen. Wir werden weiterhin auf dem Erfolg der Kanzlei aufbauen, mit einem Fokus auf exzellenten Leistungen für unsere Mandanten, generationenübergreifender Verantwortung für die Kanzlei, strategischem Wachstum, einschließlich weiterer internationaler Investitionen, und einer beständigen Verpflichtung zu Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration."

Mehr Information über Frau Austin Smith

Im Laufe ihrer fast 30-jährigen Karriere hat Frau Austin Smith bei Rechtsstreitigkeiten und Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Verletzungen der Treuepflicht, wesentlichen nachteiligen Auswirkungen, Klagen abweichender Aktionäre, fremdfinanzierten Übernahmen, Rekapitalisierung, Umschuldung und Anfechtungsklagen beraten. Sie hat als Expertin mündliche und schriftliche Stellungnahmen vor verschiedenen Gerichten abgegeben, unter anderem vor staatlichen Gerichten in Delaware und New York, vor US-Bundeskonkurs- und Bezirksgerichten, vor internationalen Gerichten in Kanada und Australien sowie vor der Welthandelsorganisation und anderen internationalen Schiedsgerichten.

Klienten haben Frau Austin Smith als Expertin in Angelegenheiten wie Lehman Brothers (im Auftrag von JPMorgan Chase), Caesars Entertainment Operating Company (im Auftrag von Apollo Global Management), Physiotherapy Associates Holdings (im Auftrag eines Prozesstreuhänders), US Steel Canada (im Auftrag von United States Steel) und Purdue Pharma (im Auftrag von 49 US-Bundesstaaten und 6 US-Territorien) beauftragt. Bevor sie zu Brattle kam, arbeitete Frau Austin Smith im Investment-Backgeschäft und für prominente Wirtschaftsberatungsunternehmen.

Informationen zu BRATTLE

Die Brattle Group beantwortet komplexe Wirtschafts-, Finanz- und Regulierungsfragen für Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungen auf der ganzen Welt. Wir zeichnen uns durch die Klarheit unserer Erkenntnisse und die Glaubwürdigkeit unserer Experten aus, zu denen führende internationale Akademiker und Branchenspezialisten gehören. Brattle beschäftigt über 400 talentierte Fachkräfte auf drei Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter brattle.com.

