The Brattle Group poursuit son expansion en Europe et ouvre un bureau à Paris

PARIS, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- The Brattle Group a annoncé aujourd'hui avoir étendu son champ d'action mondial avec l'ouverture d'un bureau à Paris, la cinquième implantation du cabinet de conseil économique en Europe et la quatorzième dans le monde.

« Paris est un site stratégique important pour nombre de nos clients, a déclaré David Hutchings, président de Brattle. Notre nouveau bureau parisien témoigne de la solidité et de la croissance de la clientèle de Brattle en France, ainsi que de la nature toujours plus étendue de notre travail à l'échelle mondiale. »

Le bureau de Paris sera dirigé conjointement par le principal Carlos Lapuerta, expert de renom en arbitrage international et en concurrence, qui travaille chez Brattle depuis plus de 30 ans, et le principal Laurent Eymard, expert fort de plus de 15 ans d'expérience dans les affaires de fusion, de droit de la concurrence et d'aides d'État devant l'Autorité de la concurrence, les tribunaux français et d'autres juridictions européennes.

« Brattle s'engage à fournir des services exceptionnels à ses clients européens, et notre capacité à le faire est renforcée par une présence locale dans une ville reconnue mondialement comme un centre important pour l'arbitrage », a indiqué M. Lapuerta, qui partagera ses activités entre Paris et Londres.

« Le marché parisien est également caractérisé par des fusions, des enquêtes de concurrence et des litiges civils de plus en plus complexes, a ajouté M. Eymard, qui partagera ses activités entre Paris et Bruxelles. Notre présence dans cette ville est le complément idéal de notre solide équipe mondiale de concurrence, car nous continuons à aider nos clients à résoudre des problèmes complexes en France, dans l'UE et dans le monde entier. »

Les experts de Brattle à Paris travailleront en étroite collaboration avec le vaste réseau d'experts internes du cabinet ainsi qu'avec des experts du secteur et des universitaires de toute l'Europe, d'Amérique du Nord et de la région Asie-Pacifique. Au cours des trois dernières années, les experts du cabinet à travers le monde ont témoigné oralement dans des arbitrages dont le montant total des demandes s'élevait à plus de 20 milliards de dollars. Brattle compte plus de 100 experts en concurrence internes et externes spécialisés dans des juridictions du monde entier.

En savoir plus sur le bureau parisien de Brattle .

À PROPOS DE BRATTLE

The Brattle Group répond à des questions économiques, financières et réglementaires complexes pour des sociétés, des cabinets d'avocats et des gouvernements du monde entier. Il se distingue par la clarté de ses idées et la crédibilité de son équipe d'experts, composée d'universitaires et de spécialistes sectoriels de premier plan à l'échelle mondiale. Brattle emploie plus de 500 spécialistes de talent sur quatre continents. Pour en savoir plus, consultez le site brattle.com .

