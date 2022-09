The Brattle Group si espande in Europa con l'ufficio di Parigi

PARIGI, 12 settembre 2022 /PRNewswire/ -- The Brattle Group ha annunciato oggi di aver ampliato la propria portata globale con l'apertura di un ufficio a Parigi, la quinta sede della società di consulenza economica in Europa e la quattordicesima in tutto il mondo.

"Parigi è un'importante sede strategica per molti dei nostri clienti", ha dichiarato David Hutchings, Presidente di Brattle. "Il nostro nuovo ufficio di Parigi riflette la solidità e l'incremento della clientela di Brattle in Francia e la continua evoluzione del nostro lavoro globale".

L'ufficio di Parigi sarà gestito congiuntamente dal Direttore Carlos Lapuerta, rinomato esperto internazionale di arbitrato e concorrenza che lavora con Brattle da oltre trent'anni, e dal Direttore Laurent Eymard, che vanta oltre quindici anni di esperienza in casi di fusione, antitrust e aiuti di Stato dinanzi all'Autorité de la concurrence, ai tribunali francesi e ad altre giurisdizioni europee.

"Brattle si impegna a fornire servizi eccezionali ai nostri clienti europei, e la nostra capacità viene ulteriormente potenziata dalla presenza locale in una città riconosciuta a livello globale come importante centro di arbitrato", ha dichiarato Lapuerta, che si dividerà tra Parigi e Londra.

"Il mercato di Parigi è inoltre caratterizzato da fusioni sempre più complesse, indagini antitrust e contenziosi civili", ha aggiunto Eymard, che si dividerà tra Parigi e Bruxelles. "La nostra presenza qui è una perfetta integrazione al nostro forte team di concorrenza globale, mentre continuiamo ad aiutare i clienti ad affrontare questioni complesse in Francia, in tutta l'UE e nel mondo".

Gli esperti di Brattle a Parigi lavoreranno a stretto contatto con l'ampia rete di esperti interni dell'azienda, nonché con esperti di settore e accademici in tutta Europa, nel Nord America e nella regione Asia-Pacifico. Negli ultimi tre anni, gli esperti dell'azienda in tutto il mondo hanno fornito testimonianze orali nel corso di arbitrati con un valore complessivo dei sinistri di oltre 20 miliardi di dollari. Gli esperti di concorrenza di Brattle comprendono oltre 100 esperti interni ed esterni specializzati in giurisdizioni in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni sull'ufficio di Parigi di Brattle.

INFORMAZIONI SU BRATTLE

The Brattle Group risponde a complesse esigenze economiche, finanziarie e normative per aziende, studi legali e governi di tutto il mondo. Ci contraddistingue la chiarezza dei nostri approfondimenti e la credibilità dei nostri esperti, tra cui docenti universitari di chiara fama internazionale e specialisti del settore. Brattle può contare su oltre 500 professionisti di talento nei quattro continenti. Per maggiori informazioni, visitare brattle.com.

