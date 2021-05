The Carlton Tower Jumeirah öffnet am 1. Juni in Knightsbridge nach vollständigem Umbau

Jeder Winkel des 17-stöckigen Gebäudes wurde neugestaltet, um die Tradition seiner Umgebung zu reflektieren und dem zeitgenössischen Standard von Luxus zu entsprechen. Neben einem neuem Foyer- und Rezeptionsbereich entstanden auch 186 Zimmer und Suiten komplett neu. Viele von ihnen bieten einen Balkon mit spektakulärem Blick über London. Die Räumlichkeiten verfügen über strukturierte Wandvertäfelungen, Möbel in weicheren Formen und Akzente in einer warmen, vom britischen Erbe beeinflussten Farbpalette in tiefem Blau, Grün und Kastanienbraun sowie über Bäder mit raumhohem Marmor. Neu entstanden ist die Royal Suite, die exklusivste Residenz des Hotels mit drei Schlafzimmern und der Möglichkeit, die gesamte Etage abzuschließen, um höchste Sicherheit und Diskretion zu garantieren.

Zu den Highlights der Renovierung gehören auch der berühmte Fitnessclub „The Peak Fitness Club & Spa", der sich über drei Etagen erstreckt, sowie neue Behandlungsräume im Talise Spa und Londons größter 20-Meter-Swimmingpool mit natürlichem Tageslicht und Blick durch die doppelhohe Glasdecke. The Peak wird Studiokurse und ein Fitnessstudio mit maßgeschneiderten „Technogym"-Geräten anbieten, mit Blick auf das lichtdurchflutete Café des Fitnessclubs. Mit dem neuen Design und den neuen Angeboten sowie einer streng limitierten Mitgliedschaft wird The Peak seine Position an der Spitze von Londons Luxus-Wellness-Welt zurückerobern.

Das hoteleigene Restaurant „Al Mare" bietet ein raffiniertes, ansprechendes Speiseerlebnis mit dem ganzen Charme der italienischen Küche und sowohl vertraute, als auch gehobene Optionen. Das Restaurant bietet Geselligkeit und Gastronomie und lädt seine Gäste auf eine Reise durch Italien ein. Es verfügt über eine offene Küche, einen privaten Speisesaal und eine Außenterrasse. Von der Lobby aus erreicht man „The Chinoiserie", den beliebten ganztägig offenen Speisebereich des Hotels, der ein innovatives „Cake-o'clock"-Konzept bietet und den ganzen Tag Gebäck serviert. Zusätzlich bietet eine neu eingerichtete Lobby-Bar ein raffiniertes Cocktail- und Spirituosen-Erlebnis in glamouröser Umgebung.

