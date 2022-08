The Company Store presenta su nueva colección para bebés ultracómoda y personalizable diseñada para familias modernas

La marca de lujo de artículos para el hogar y ropa de cama saca provecho de sus más de 110 años de experiencia para presentar una nueva generación de comodidad dirigida a los más pequeños del hogar

NUEVA YORK, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Company Store, un minorista en línea líder en textiles de primera calidad, productos de decoración para el hogar y para una vida más cómoda, anunció el estreno de su nueva Baby Collection, una continuación natural de las populares líneas de la empresa: ropa de cama y artículos básicos para el hogar. Con diseños de ensueño inspirados en la naturaleza y lugares lejanos, las recién lanzadas colecciones Giraffe Play, Night Sky, Flower Burst, Little Bunny y Whale School aportan un toque de fascinación a cualquier cuarto de bebé. Las colecciones incluyen sábanas para cunas y camas, alfombras de juego, toallas con capucha, cobertores acolchados para cochecito, papel tapiz impreso y mucho más. Cada nueva incorporación refleja la larga tradición de The Company Store de modelos exclusivos, calidad y confección, y estilo atemporal únicos en su clase.

"Queremos que todos estén cómodos... mamás, papás y bebés también. Nuestra colección es suave y agradable con diseños sutiles y lindos, además de colores relajantes que los padres pueden combinar para crear un diseño que se adapte a su estilo personal y a su hogar y, por supuesto, con la alta calidad que nuestros clientes esperan de nosotros", señaló Corinne Bentzen, directora ejecutiva de The Company Store. "Hemos tenido la fortuna de ofrecer comodidad a generaciones, con productos de calidad que resisten el paso del tiempo y nos entusiasma sacar provecho de ese legado con nuestra Baby Collection".

La Baby Collection de The Company Store, cuidadosamente diseñada, combina con buen gusto una paleta relajante con un estilo sofisticado, delicado y vívido para los bebés y neutro en cuanto a género. Con una mezcla de sensibilidad, diversión y diseños tenues que incorporan un estilo europeo, la colección ofrece combinaciones de colores seleccionadas, producción de alta calidad y versatilidad excepcional que crean una oferta sublime para la familia contemporánea. La Baby Collection se diseñó pensando en las combinaciones, y todos los estampados y motivos coordinan unos con otros, ofreciendo versatilidad y personalización.

Los productos clave de la colección incluyen:

Company Kids™ Organic Cotton Percale Print Collections : sábanas y cubreplumones fabricadas con algodón orgánico con certificación GOTS (Estándar Mundial de Textiles Orgánicos). El edredón cuenta con la certificación OCS (Estándar de Contenido Orgánico), categoría OCS Blended, y el relleno es de fibra de poliéster reciclado con certificación GRS (Estándar Global de Reciclaje).

Diseños disponibles: Flower Burst (SKU #38274), Ditsy Star (SKU #38278), Ditsy Gingham (SKU #38275), Little Bunny (SKU #38273), Giraffe Play (SKU #38276), Night Sky (SKU#38277), Whale School (SKU#38284)

Disponible en: Funda para cambiador $ 29, Sábana para cuna $ 44, Juego de sábanas para niños $ 69, Juego de edredón para niños $ 99, Cobertor acolchado para cochecito $ 49, fundas de almohadas desde $ 29

The Company Store x Wallshoppe Removable Wallpaper (SKU #83239): fabricado con papel no tóxico y libre de PVC, $ 58

Los paneles y el papel tapiz removibles Wallshope son revestimientos de pared no tejidos fabricados con un 30 % de materiales reciclados y reforzados con látex natural para ofrecer resistencia y durabilidad.



Diseños disponibles: Ditsy Star , Flower Burst, Little Bunny, Dots, Ditsy Gingham, Giraffe Play, Vine, Night Sky y Whale School

Cotton Weave Blanket & Throw (SKU: #KO33), desde $ 59

Colores disponibles: blanco, azul marino o rubor

Company Kids™ Stripe Cotton Knit Blanket (SKU: #85072) : reversible a piel sintética afelpada, $ 64

: reversible a piel sintética afelpada, $ 64 Company Kids™ Baby Playmat (SKU: #30370): polar ultraafelpado con polar corderito en el reverso, $ 69

Personajes disponibles: cordero, jirafa, conejito

Company Kids™ Baby Hooded Towel (SKU: #38285), $ 44

Personajes disponibles: conejito, oso y jirafa

A través de The Company Store, también se puede personalizar con un monograma o un nombre una selección de productos que incluye alfombras de juego para bebés, fundas de almohadas para niños, toallas con capucha, sábanas y cobertores acolchados para cochecitos.

En consonancia con los protocolos de prueba vigentes de The Company Store, la Baby Collection utiliza algodón orgánico con certificación GOTS en sus sábanas y cubreplumones. Los edredones son de percal de algodón orgánico con certificación OCS Blended y el relleno es de fibra de poliéster reciclado con certificación GRS. Todos los materiales utilizados en las sábanas y los cobertores para cochecito cuentan con certificación STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Además, la colección cumple con los requisitos de seguridad para normas de prueba para Productos Químicos de Gran Preocupación para los Niños (CHCC).

Toda la nueva Baby Collection ya está disponible en https://www.thecompanystore.com/kids-baby-all.

ACERCA DE THE COMPANY STORE

En The Company Store, creemos que la comodidad hace que el mundo gire, que nada supera el dormir muy bien por la noche, y que el tiempo que se disfruta con familiares y amigos recupera el espíritu. Teniendo esto en cuenta, obtenemos materiales de la más alta calidad y nos asociamos con los mejores fabricantes del mundo para ofrecerle los productos de baño y ropa de cama más cómodos. Durante más de 110 años, nuestra promesa ha sido su comodidad. Disponible en https://www.thecompanystore.com/.

