The Concilio pasa al internet la 14a edición anual del evento familiar de salud ¡Vive Tu Vida! Get Up! Get Moving!®

El evento de la semana del 27 de abril de 2020 promoverá la salud y nutrición de las familias latinas durante la pandemia

DALLAS, 24 de abril de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

QUIÉNES/QUÉ:

The Concilio, una organización sin fines de lucro que apoya a familias latinas a las que es difícil llegar, y la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (La Alianza) presentan el 14to evento anual ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® Este evento gratuito en Dallas promueve la actividad física y nutrición para mejorar la salud y el bienestar de todos. Debido al distanciamiento social, es la PRIMERA VEZ que este evento se ofrece por internet. En el transcurso de los años, más de 28,000 personas se han beneficiado de este programa.

Es difícil y más importante que nunca que las familias velen por su bienestar tanto físico como mental mientras la comunidad pone en práctica el distanciamiento social debido a la pandemia del coronavirus. Para las familias de medios limitados, es incluso más difícil. The Concilio trabaja en el frente para contribuir a la solidez de las familias más vulnerables con recursos educativos y de salud como este programa. Se agradece en especial a la Alianza y Baylor Scott & White Health por auspiciarlo.

DÓNDE: Por internet en la página de Facebook del Concilio, (@theconcilio). O sigan #ConcilioPower.

CUÁNDO: lunes, 27 de abril-viernes, 1 de mayo de 2020

COSTO: ¡GRATIS!

DETALLES Y CRONOGRAMA:

Las familias pueden participar juntas en actividades divertidas, ya sea al tomar parte en una de las sesiones por internet o enviar videos de bailes y fotos de su interacción. A continuación, el cronograma de los eventos principales y otros, además de consejos que se compartirán durante toda la semana.

Lunes, 27 de abril – Distribución de alimentos a familias de Pleasant Grove. Gracias a la donación por el North Texas Food Bank de fruta y vegetales frescos, como también artículos para el hogar, el personal y voluntarios de The Concilio entregarán estos artículos a familias de bajos ingresos y sin transporte.

Martes, 28 de abril – Zumba virtual a las 6 p.m. con Miguel ZX (Facebook Live)

Miércoles, 29 de abril – Bingo virtual al mediodía (Facebook Live)

Jueves, 30 de abril – Yoga y plenitud virtual con Ana Jones al mediodía y la 1:30 p.m. (en inglés y español en Facebook Live)

Viernes, 1 de mayo – Baile virtual con el disc-jockey KIKS a la 1 p.m. (Facebook Live) Se solicita que las familias envíen videos de bailes y su pasaporte de actividades para participar en un sorteo.

En este momento en que la importancia de las ciencias se ha vuelto tan obvia, también se proporcionará información sobre el programa científico All of Us del Instituto Nacional de Salud y cómo todos podemos participar en www.joinallofus.org/juntos. Al participar, se puede ayudar a los investigadores a encontrar las respuestas a preguntas de salud que hasta ahora están fuera de nuestro alcance y acelerar los estudios biomédicos.

POR QUÉ: En la última década, The Concilio, una organización sin fines de lucro que se dedica mayormente al servicio de familias latinas de bajos ingresos en la zona Metroplex, ha trabajado a favor de la solidez de las comunidades al empoderar a los padres para que mejoren la educación y salud de su familia. Para más información, visiten https://www.theconcilio.org/.

GRACIAS:

Auspiciadores: Baylor Scott & White Health, Fundación Américas Saludables y la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos

Asociados: Southeast Chamber of Commerce y Kiwanis Club of Pleasant Grove

FUENTE National Alliance for Hispanic Health

SOURCE National Alliance for Hispanic Health