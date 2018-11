The Consumer Goods Forum et la Fair Labor Association appellent à une plus grande collaboration afin d'aborder les questions du travail forcé dans le secteur de l'huile de palme

PARIS, November 7, 2018 /PRNewswire/ --

Un rapport de la FLA met en évidence de sérieux défis que les marchés indonésien et malaisien doivent relever

La Malaisie et l'Indonésie sont des producteurs d'huile de palme de premier plan, représentant ensemble 86 % de la production mondiale et employant presque 3,5 millions de travailleurs, principalement des migrants issus des régions et des pays voisins plus pauvres.

Un nouveau rapport de la Fair Labor Association (FLA), commandé par le Groupe de travail sur l'huile de palme de The Consumer Goods Forum (CGF), vise à comprendre les risques liés au travail forcé dans l'ensemble du secteur dans ces deux pays et à examiner le rôle que les sociétés de biens de consommation peuvent jouer pour résoudre ce problème une bonne fois pour toute.

Indicateurs de travail forcé

Cette nouvelle étude de la Fair Labor Association et du CGF révèle que l'Indonésie et la Malaisie font toutes deux état de plusieurs indicateurs de travail forcé, notamment des pratiques coercitives comme des menaces, des violences et un manque de clarté dans les conditions d'emploi, une dépendance à l'employeur, un manque de protection de l'État/de la police, une servitude pour dettes, des frais de recrutement élevés et des heures supplémentaires imposées. Le risque le plus élevé de travail forcé a été identifié parmi les travailleurs en charge de la récolte et de la maintenance, notamment ceux qui appliquent des pesticides et fertilisants, une tâche qui présente des risques également plus élevés pour la santé et la sécurité.

Peter Freedman, directeur général de The Consumer Goods Forum, a déclaré : « Il y a trois ans, le CGF, en tant que plate-forme mondiale visant à instaurer des changements positifs dans l'ensemble du secteur des biens de consommation, a établi un programme de travail dédié à l'éradication du travail forcé des chaînes de valeur dans le monde entier - le premier du genre. Nous saluons ce rapport de la FLA, qui nous donne de nouvelles informations et recommandations pratiques qui nous aideront à accélérer notre travail. Le travail forcé est un problème mondial endémique, et la seule solution est de travailler conjointement avec les entreprises de production d'huile de palme, les agences de recrutement, lu secteur privé et les gouvernements. »

Sharon Waxman, présidente et directrice générale de la FLA, a commenté : « L'examen par la Fair Labor Association du secteur de l'huile de palme en Malaisie et en Indonésie confirme que le travail forcé est un défi systémique et extrêmement complexe qui doit être abordé le plus rapidement possible. Nous espérons que notre rapport suscitera des conversations pertinentes et des actions concertées pour s'attaquer aux causes profondes du travail forcé dans la production d'huile de palme. La FLA s'engage à travailler conjointement avec The Consumer Goods Forum, les membres du CGF et les parties prenantes partageant les mêmes valeurs afin d'identifier et de mettre en œuvre des solutions qui mettront fin au travail forcé et protègeront les travailleurs à travers le monde. »

Atténuer les risques liés au travail forcé

Ce rapport met en évidence le rôle crucial que les entreprises peuvent jouer dans l'atténuation des risques liés au travail forcé dans la production d'huile de palme en s'appuyant sur leur position de leaders du secteur pour encourager l'action collective de leurs membres. Les domaines d'opportunité clés incluent :

Les campagnes de revendication auprès des gouvernements, entreprises et fournisseurs indonésiens et malaisiens.

La promotion d'un dialogue sectoriel et d'une collaboration régionale impliquant toutes les parties prenantes concernées.

La recherche et le partage des connaissances parmi les membres du CGF, les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et autres.

L'amélioration des méthodologies d'évaluation existantes.

L'amélioration des programmes de certification, des mécanismes et des normes relatives au travail forcé existants.

La garantie d'un engagement à aborder le problème du travail forcé de la part des membres du CGF et de leurs fournisseurs.

Afin d'agir et d'atténuer ces risques, le CGF a également développé un plan d'action reposant sur les recommandations du rapport de la FLA, démontrant et reconfirmant ainsi sa détermination à travailler de manière collaborative pour résoudre le problème du travail forcé dans ce secteur.

Olaf Koch, PDG de METRO AG, et coprésident du conseil d'administration du CGF, a déclaré : « Dans le monde de la durabilité, les problèmes environnementaux liés à l'huile de palme ont longtemps éclipsé les préoccupations relatives aux droits humains. Grâce à ce nouveau rapport commandé par le CGF, personne ne peut nier l'existence de ce problème. Avec le soutien de la FLA et des membres du CGF, il est temps de commencer à apporter des changements positifs à ce problème, à mettre en œuvre les Principes prioritaires de l'industrie sur le travail forcé et à suivre le plan d'action récemment publié. Nous devons agir aujourd'hui. »

Marc Engel, directeur de la chaîne d'approvisionnement chez Unilever, a ajouté : « En tant que membres du CGF, nous sommes convaincus que les entreprises doivent travailler de manière collaborative. Si nous voulons éradiquer le travail forcé, il n'y a pas de temps à perdre et il est crucial que nous restions vigilants pour nous attaquer aux causes profondes. Collectivement, nous souhaitions un examen complet et indépendant des défis sociaux persistants dans le secteur de l'huile de palme en Indonésie et en Malaisie. Unilever étant l'un des plus grands acheteurs d'huile de palme, les conclusions du rapport de la FLA sont extrêmement précieuses et nous aideront à renforcer nos efforts pour mettre fin au travail forcé à l'échelle mondiale. Nous continuerons de travailler conjointement avec d'autres membres du CGF et d'autres parties prenantes afin de promouvoir la mise en œuvre des Principes prioritaires de l'industrie du CGF et d'encourager des changements positifs. »

Pour en savoir plus sur le travail du CGF en matière d'éradication du travail forcé, rendez-vous sur le site http://www.tcgfsocial.com

