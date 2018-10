The Consumer Goods Forum publie en partenariat avec Capgemini un cadre numérique pour la santé et le bien-être dans le monde

PARIS, October 19, 2018 /PRNewswire/ --

The Consumer Goods Forum (CGF) se félicite du lancement du Global Health and Wellness Digital Framework (cadre numérique pour la santé et le bien-être dans le monde) élaboré en partenariat avec Capgemini. Le but de ce cadre est d'indiquer aux membres du CGF et aux parties prenantes comment exploiter de manière positive le numérique afin de promouvoir un changement de comportement pour un mode de vie plus sain.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/556222/The_Consumer_Goods_Forum_Logo.jpg )

Ce nouveau cadre trace dans ses grandes lignes le rôle que peut jouer la technologie numérique dans les entreprises lors de la mise au point des feuilles de route de leurs propres initiatives santé. Suivant une progression en cinq étapes, les objectifs de chaque initiative débouchent sur un ensemble d'interventions hiérarchisées visant à entraîner un changement de comportement.

Illustré d'études de cas fournis par les membres du CGF, notamment les programmes Wellbeing Journey de Migros, Balance Rewards for Healthy Choices® de Walgreens, Digitising Human Experiences de L'Oréal et Chatbots de Danone, ainsi que Artificial Intelligence-based Food Search and Discovery de Spoon Guru et l'appli de Yuka qui renseigne les utilisateurs sur les aliments qu'ils consomment, le cadre donne également des exemples concrets où le numérique induit déjà des changements positifs de comportement.

Sharon Bligh, directrice chargée de la santé et du bien-être pour The Consumer Goods Forum, déclare : « Les membres de The Consumer Goods Forum s'engagent à porter un changement positif à l'échelle mondiale. C'est ce qui fait la particularité de notre organisation. En nous concentrant davantage sur le numérique, nous espérons, par ce cadre, inspirer détaillants et fabricants du monde entier à s'investir et à se joindre à notre campagne collaborative et numérique pour motiver les gens à adopter un mode de vie plus sain. Merci à tous les membres du CGF qui nous ont prêté main forte pour établir ces directives avec l'aide de Capgemini ».

Changement de comportement avec le numérique comme moteur

Les communications numériques sont omniprésentes dans notre quotidien et permettent de transmettre efficacement aux consommateurs des informations précises et personnalisées. Les membres du CGF perçoivent le numérique comme une constituante essentielle du rôle proactif d'impulsion qu'ils souhaitent endosser pour inciter les consommateurs à adopter un mode de vie plus sain et accroître la valeur commerciale commune tout en offrant des informations transparentes et une meilleure crédibilité au secteur.

Kees Jacobs, responsable Global Consumer Products & Retail chez Capgemini, déclare : « Capgemini se félicite d'avoir collaboré avec The Consumer Goods Forum et ses membres à l'établissement d'un cadre numérique qui servira à guider les sociétés du monde entier dans leur transformation. Grâce à notre savoir et à notre expérience acquis en travaillant avec des clients du secteur, nous constatons que le numérique joue un rôle important pour les détaillants et les fabricants dans la promotion d'un mode de vie plus sain. »

Pour en savoir plus, consultez le Global Health and Wellness Digital Framework.

À propos de The Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum (« CGF ») est un réseau professionnel international paritaire piloté par ses membres afin d'encourager l'adoption mondiale de pratiques et de normes régissant le secteur des biens de consommation. Il réunit les PDG et les cadres supérieurs de quelques 400 détaillants, fabricants, prestataires de service et autres acteurs de 70 pays. Toute la diversité du secteur en termes de géographie, de tailles, de catégories de produits et de formats y est représentée. Les sociétés membres totalisent 3,5 milliards d'euros de ventes et comptent près de 10 millions d'employés directs, auxquels s'ajoutent, selon les estimations, 90 millions de postes connexes tout au long de la chaîne de valeur. Le forum est régi par un conseil d'administration composé de plus de 50 PDG de sociétés industrielles et de détail. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.theconsumergoodsforum.com.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. À la pointe de l'innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l'ensemble des opportunités que présentent le cloud, le numérique et les plateformes. Fort de 50 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, il accompagne les organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros en 2017.

Rendez-vous sur le site http://www.capgemini.com. People matter, results count.