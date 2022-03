The Create Cooking Challenge: My Family's Recipe ya está disponible para audiciones en video

Comparta las recetas tradicionales de su familia. Cinco jueces famosos elegirán el mejor video y la receta que refleje el legado y la cocina típicos de la cultura o región del país del cocinero hogareño o del chef profesional.

BOSTON, 9 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ Create TV anuncia el lanzamiento del próximo Create Cooking Challenge, el quinto de sus concursos nacionales de videos diseñados para buscar presentadores digitales para una serie de estilo de vida. Este año, el Create Cooking Challenge: My Family's Recipe se enfoca en el rico y diverso legado de los estadounidenses y las comidas de sus familias que pasan de generación en generación, a menudo versiones de platos locales o regionales. El ganador del Gran Premio presentará una serie web en CreateTV.com. Create es uno de los canales de multidifusión más vistos del país, se transmite en 241 estaciones de TV públicas y llega a más de 40 millones de espectadores al año.

Patrocinado por American Public Television (APT), el Create Cooking Challenge: My Family's Recipe se transmite desde el 8 de marzo hasta el 5 de abril de 2022. Los participantes deben enviar un video breve (dos minutos o menos) y original en línea presentando su receta, una breve descripción sobre ella y sus intereses culinarios, una foto del plato terminado y la receta. El panel de jueces estará conformado por personal de Create y algunos de los presentadores más reconocidos de la televisión pública: Kevin Belton (Kevin Belton's Cookin' Louisiana), Pati Jinich (Pati's Mexican Table), Diane Kochilas (My Greek Table), Nick Stellino (Storytellers in The Kitchen) y Martin Yan (Yan Can Cook!).

El panel juzgará las postulaciones en función del conocimiento demostrado por cada participante, su capacidad de presentar ideas de manera sucinta, el perfil telegénico general, la singularidad y los valores de producción. El Gran Premio incluye $4,000 en efectivo y un equipo de producción por un valor de $1,000 para completar una serie digital de 10 episodios para CreateTV.com. El ganador del segundo premio recibirá $1,000 en efectivo y un equipo de producción por un valor de $1,000 para completar una serie digital de 3 episodios para CreateTV.com. El concurso está disponible para personas mayores de 18 años, desde cocineros hogareños hasta chefs profesionales. Se elegirá un total de 18 ganadores.

A partir de hoy se encuentra disponible una lista completa de criterios de selección, consejos para participar, una copia del formulario de presentación y las reglas oficiales (en las que los participantes interesados pueden acceder al formulario de envío en vivo) en CreateTV.com/challenge.

Desde 2016, cientos de espectadores de la televisión pública de todos los estados del país han participado en los Create Challenges, y se ha elegido a casi 80 ganadores. Los ganadores de este año estrenarán un nuevo recurso en CreateTV.com. La nueva Heritage Recipe Collection de Create incluirá recetas y una foto de cada plato. Este será un recurso en continuo crecimiento, que incluirá a los ganadores del desafío de este año y otras recetas seleccionadas, incluyendo varias proporcionadas por los presentadores del programa culinario de Create TV.

Es patrocinado por American Public Television. NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA. Abierto a residentes legales de los cincuenta estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y los territorios del país. Para mayores de 18 años. Inicia el 3/8/22 a las 12:01 a. m., hora del este. Finaliza el 4/5/22 a las 11:59 p. m., hora del este. Para conocer las reglas oficiales completas, visite www.CreateTV.com/challenge. No serán válidas donde la ley lo prohíba.

Acerca de Create: actualmente en su 17.o año al aire, Create® es el principal canal de estilo de vida que presenta las series educativas más populares de la televisión pública centradas en gastronomía, viajes, hogar y jardín, artes y manualidades, acondicionamiento físico y estilo de vida. Create es producido y distribuido por American Public Television (APT), The WNET Group (Nueva York) y GBH Boston en alianza con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones Educativas (NETA) y PBS. Create TV se transmite en 241 estaciones locales de televisión pública en todo el país, llega a más del 83 % de los hogares con televisión en los Estados Unidos (USTVHH) y se ve en 21 de los 25 principales mercados de televisión del país. CreateTV.com, el sitio web complementario de Create, incluye una amplia oferta de videos, la programación de Create TV e información sobre los programas y los presentadores.

