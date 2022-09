The Data Appeal Company anuncia lançamento de sua plataforma de inteligência turística no Brasil

Empresa apresentará sua plataforma de análise de destinos, inteligência de sentimento e geolocalização ao mercado nacional durante a ABAV Expo 2022, que acontece de 21 a 23 de setembro, no Recife (PE)

SAO PAULO, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- The Data Appeal Company, uma marca Almawave, anuncia o lançamento de sua plataforma de inteligência turística para análise de destinos, sentimento e geolocalização avançada no Brasil. A apresentação da Data Appeal Studio é um dos destaques da companhia para a ABAV Expo 2022, que acontece de 21 a 23 de setembro, no Recife (PE). Outro destaque fica para a realização da 1ª edição do Prêmio Brasil Destino Digital, no dia 22 de setembro, que premiará os Estados brasileiros com melhor reputação digital no mercado do turismo.

Domenico Rossi, CEO da Almawave do Brasil, diz que a chegada da Data Appeal ao cenário nacional reforça o compromisso do grupo para a inovação e transformação digital das indústrias brasileiras. "A Data Appeal é reconhecida por sua tecnologia que empodera diferentes frentes do mercado. E, sem dúvida, um dos setores que mais temos trabalhado é o do turismo, elevando a capacidade das agências de viagens, hotéis e governos em oferecer melhores serviços e a infraestrutura que as pessoas buscam durante suas viagens. Trazer a inovação e a inteligência da transformação tecnológica está no cerne da atuação de nosso grupo", destaca o executivo.

Com escritório em São Paulo, no 30º andar do Edifício Itália, a operação brasileira da Data Appeal tem como objetivo levar a tecnologia para o dia a dia dos operadores turísticos de todo o Brasil, ampliando o Turismo Inteligente e baseado em dados no cenário nacional. "Nosso grande propósito é democratizar a análise de dados e de registros de localização de uma maneira verdadeiramente inteligente", diz Mirko Lalli, CEO e fundador da The Data Appeal Company, acrescentando que a empresa já tem mapeados e em monitoramento mais de 15 milhões de estabelecimentos e pontos de interesse turístico no País. "Estamos felizes em chegar ao Brasil, mercado com um grande potencial de crescimento, em plena retomada do turismo."

Mostrar essas oportunidades, observa Lalli, é o principal foco para a ABAV Expo 2022. "Temos muito orgulho de que nossa tecnologia tem ajudado cada vez mais pessoas a terem acesso as melhores experiências do Turismo em todo o mundo. Por isso, estamos na maior feira de turismo brasileira: queremos mostrar como conceitos como Inteligência Artificial, Big Data e Analytics podem revolucionar a oferta de momentos únicos a cada viagem, ao empoderar as organizações públicas e privadas em suas tomadas de decisões, até mesmo nos investimentos mais estratégicos", acrescenta.

Segundo o executivo, a solução oferecida pela companhia permitirá a análise o cenário do mercado e entender em profundidade o sentimento dos visitantes de determinado estabelecimento ou atração, bem como ampliar a visibilidade sobre as perspectivas em relação às reservas de voos, hotéis e serviços em uma área específica. "Nossa combinação exclusiva de dados é ideal para prever tendências e desenvolver estratégias eficazes de crescimento e marketing para os destinos e seus operadores", reforça.

Para isso, a plataforma traz um poderoso sistema de Inteligência Artificial (IA), com algoritmos próprios e um amplo Data Lake com dados mundiais (alimentado continuamente por registros de redes sociais, sites de avaliação, movimentação aérea e ocupação hoteleira, entre outros). Dessa forma, os usuários têm a chance de criar relatórios verdadeiramente compreensíveis, acurados e consolidados sobre empresas, atrações ou destinos turísticos.

Como próximo passo, a ideia é ir à prática e mostrar como a Data Appeal Studio pode ajudar, por exemplo, os setores hoteleiros e de eventos a entenderem qual é a reputação de suas marcas junto ao público e quais são os desejos que os clientes têm em relação aos serviços oferecidos. "Também podemos auxiliar as entidades públicas a conhecerem o caminho feito por esses turistas, facilitando as estratégias de infraestrutura necessária para atender esse contexto", declara Lalli.

No dia 22 de setembro, às 16 horas, o CEO global da Data Appeal ministrará, na Vila do Saber, dentro da ABAV Expo, uma palestra sobre como os destinos turísticos do futuro utilizam Big Data e Inteligência Artificial para entender melhor o sentimento dos turistas e tomar as melhores decisões. Na ocasião serão entregues o Prêmio Brasil Destino Digital aos Estados com a melhor Reputação Digital, nas categorias Sentimento Geral, Hospitalidade, Reservas Naturais, Reputação Gastronômica e Oferta de Atrações.

The Data Appeal Company, uma marca Almawave, é especializada na análise de dados de sentimento, localização e inteligência de mercado. Por meio de um processo de análise que inclui Inteligência Artificial, Machine Learning, Processamento de Linguagem Natural e Deep Learning, a plataforma Data Appeal Studio coleta, monitora e interpreta uma combinação única de dados de geolocalização, feedback online, comportamentos de compra e tendências de setor, ajudando as organizações a entender profundamente seus clientes, concorrentes e territórios. Saiba mais em: https://www.datappeal.io/pt/

A Almawave S.p.A., uma empresa do Grupo AlmavivA, é uma empresa especializada em Inteligência Artificial e em processamento de linguagem natural escrita e falada. A Almawave aproveita tecnologias proprietárias de ponta e serviços aplicados para aproveitar o potencial da IA à medida que as empresas e o setor público evoluem digitalmente. Possui laboratórios de tecnologia dedicados e mais de 300 profissionais com expertise significativa em tecnologias capacitadoras e nos principais frameworks - Big Data, Data Science, Machine Learning, Arquitetura de IA e Integração - além de amplo conhecimento de processos de negócios. Para mais informações: https://www.almawave.com/pt/

