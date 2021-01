The Dead Daisies - Holy Ground - Tel disco ve la luz del día el 22 de enero de 2021

HOLY GROUND cuenta con 11 canciones de rock puro sin adulterar, y está recibiendo críticas muy positivas. The Rockpit fue el primero, con una nota brillante de un 9/10: "Aún más muscular y pesado, y con algunos de los riffs pegados a los ritmos, que son demoledores. Se trata de una introducción demoledora y de una apertura sonora enorme muy equilibrada con el temperamento pesado por un poco de funk y soul que sugieren que este podría ser aún mejor".

Glenn ha comentado acerca de esto: "Desde la primera canción de HOLY GROUND, hemos creado una base destacada. Cada una de las canciones cuenta con su propio tema, llena de drama y ritmo, todo ello hasta 'Far Away', la última canción, autobiográfica. Lo hemos dado todo, de forma centrada y apasionada. Haz este viaje con nosotros, quizá te encuentres a ti mismo en las letras".

El grupo está impaciente por tocar estas canciones en directo. Cuando salgan a la carretera, volverán la increíble formación de los Daisies con el poderoso batería de golpes duros y monstruosos, Tommy Clufetos (Black Sabbath, Ozzy Osbourne). Así que ponte el cinturón, este va a ser un viaje único e inolvidable.

Con Holy Ground, The Dead Daisies se han asegurado que ya no van a seguir a nadie. Ellos son líderes. Y así se mantinen, con todo su orgullo, sobre HOLY GROUND.

https://thedeaddaisies.com/holyground/

Lista de canciones

Holy Ground (Shake The Memory)

Like No Other (Bassline)

Come Alive

Bustle And Flow

My Fate

Chosen And Justified

Saving Grace

Unspoken

30 Days In The Hole

Righteous Days

Far Away

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1423497/The_Dead_Daisies_Holy_Ground_La_Fabrique.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1088451/The_Dead_Daisies_Logo.jpg

Related Links

https://thedeaddaisies.com/holyground



SOURCE The Dead Daisies