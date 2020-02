The Dead Daisies oznámili data letních koncertů v Evropě - rocková kapela zahájí světové turné roku 2020

Kapela Daisies dodala své přední linii maximální energii díky Hughesovým špičkovým tónům na basové kytaře a bezkonkurenční intenzitě hlasu. Je to opravdový originál, uvedený do síně slávy Rock and Rollu, s bohatou historií hudby, která patří k absolutní rockové těžké váze.

„Miluji hrát živě, moment je NYNÍ. Opravdu se těším na to, že půjdu na turné s Daisies a budu hrát na co nejvíce pódiích celé planety. Psaní a nahrávání nového alba bylo euforické a nemohu se dočkat, až všichni tento „epos" uslyšíte. Mír a lásku, brzy na viděnou, GH." – Glenn Hughes

Připravované, dosud nepojmenované album, natočené producentem Benem Grossem ve studiu La Fabrique na jihu Francie, je naplánováno na vydání koncem května, tedy v období zahájení turné.

Rock je opravdu živý, má se dobře a stále tady bude.

NENECHTE SI TO UJÍT!

DATA EVROPSKÉHO LETNÍHO TURNÉ

Vstupenky: www.thedeaddaisies.com/european-tour-2020

KVĚTEN

29 - Turock, Essen, Německo

ČERVEN

01 - Song Festival Ground, Tallinn, Estonsko (s Judas Priest)

03 - Yubileyny Hall, Petrohrad, Rusko (s Judas Priest)

05 - Megasport Arena, Moskva, Rusko (s Judas Priest)

09 - Lucerna Music Bar, Praha, Česká republika

10 - Hirsch, Norimberk, Německo

12 - Nova Rock Festival, Nickelsdorf, Rakousko

13 - Freilichtbuhne Killesberg, Stuttgart, Německo (s Foreigner)

16 - Spodek, Katovice, Polsko (s Foreigner)

18 - Rock The Ring Festival, Hinwil, Švýcarsko

20 - Hellfest Festival, Clisson, Francie

21 - Graspop Festival, Drasel, Belgie

23 - Stadtpark, Hamburg, Vídeň (s Foreigner)

24 - Arena, Oberhausen, Německo (s Judas Priest)

27 - Rock The Night Festival, Madrid, Španělsko

30 - Melkweg, Amsterdam, Holandsko

ČERVENEC

01 - Schlachthof, Wiesbaden, Německo

03 - Capitol, Hannover, Německo

04 - MMC, Bratislava, Slovensko

07 - Conrad Sohm, Dornbirn, Rakousko

08 - Live Club, Milán, Itálie

10 - Backstage Werk, Mnichov, Německo

11 - Columbia Theater, Berlín, Německo

13 - Budapest Arena, Budapešť, Maďarsko (s Judas Priest)

14 - Arena Stozice, Ljubljana Slovinsko (s Judas Priest)

17 - Faliro Olympic Indoor Hall, Atény, Řecko (s Judas Priest)

19 - Midalidare Estates, Sofia, Bulharsko (s Judas Priest)

21 - Arenele Romaine, Bukurešť, Rumunsko (s Judas Priest)

