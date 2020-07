The DMS Group acquiert Oligo Swiss Fund Services

Fondée en 2014, Oligo représente, dans le cadre d'activités agréées et réglementées, des fonds étrangers distribués en Suisse grâce à un service complet comprenant la représentation de fonds, des services de distribution et des accords avec la banque de l'agent payeur. Oligo travaille actuellement avec plus de 500 fonds gérés globalement partout dans le monde. DMS jouit d'une expérience couronnée de succès en tant que société européenne de gestion de services GFIA (gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs) et de gestion des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières). Elle est soutenue par une équipe expérimentée composée de professionnels de l'industrie, ce qui différencie son offre de celle d'autres sociétés de gestion tierces.

L'offre de produits européens de DMS s'est considérablement développée au cours de l'année écoulée. En s'associant à l'équipe qualifiée et expérimentée d'Oligo, DMS offrira désormais des services de fonds suisses et des solutions sur mesure à des clients comprenant la distribution de fonds OPCVM, de fonds spéculatifs, de fonds d'investissement alternatifs, de fonds de placement privés et de fonds négociés en bourse aux investisseurs suisses professionnels et privés.

Paul Cahill, directeur d'exploitation de DMS, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Oligo et son équipe de spécialistes au sein de DMS. Cette acquisition témoigne de notre engagement en matière de croissance, tant en termes de portée géographique que d'élargissement de nos services clients européens existants. Les clients désireux d'accéder au marché suisse pourront désormais profiter pleinement de nos services élargis. »

Luis Pedro, PDG d'Oligo, a ajouté : « Nous sommes ravis de rejoindre DMS et nous sommes impatients d'intégrer leurs équipes, d'offrir des services d'experts de haute qualité à l'échelle mondiale et de les accompagner dans leur croissance stratégique. Avec Oligo, DMS, le leader mondial de la gouvernance, étend ses activités à la Suisse et élargit ses capacités afin de mieux accompagner ses clients sur la voie de la conformité et de la distribution des fonds en Suisse. »

À propos de The DMS Group

DMS Governance est le leader mondial en matière de gouvernance, gestion des risques et conformité, représentant les principaux fonds d'investissement et gestionnaires dont les actifs sous gestion dépassent les 350 milliards de dollars américains. Depuis 20 ans, DMS fournit des services professionnels de grande qualité à une gamme diversifiée de structures et de stratégies de fonds d'investissement et peut se targuer d'être le principal fournisseur indépendant de services GFIA (gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs), MiFID (marchés d'instruments financiers) et de gestion des OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières). Elle offre ses services à bon nombre des plus grands investisseurs institutionnels et gestionnaires d'actifs au monde. Grâce à sa connaissance approfondie de tous les aspects du monde de la gouvernance, DMS a été le fer de lance de la formation du secteur tel qu'il est aujourd'hui.

À propos d'Oligo Swiss Fund Services

Oligo Swiss Fund Services est une société suisse de services de fonds accréditée par la FINMA. Ses activités agréées et réglementées consistent à représenter les fonds étrangers distribués en Suisse. Oligo fournit des services de représentation, de diligence raisonnable, de structuration de fonds et de distribution en Suisse. Parmi ses clients figurent des fonds OPCVM, des fonds spéculatifs, des fonds d'investissement alternatifs, des fonds de placement privés et des fonds négociés en bourse.

Contact pour les médias

Alison Mitsas, directrice du marketing

[email protected]

Tél. : +39 327 751 1500

1. sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1201228/DMS_acq_Oligo_Swiss.jpg

