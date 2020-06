The Dolphin Company presenta 'Dolphin Cares' su nuevo programa integral de protocolos y estrategia de comunicación

"The Dolphin Company siempre ha contado con estrictas medidas de seguridad e higiene en todas sus instalaciones y, en esta ocasión, integramos nuevos protocolos sanitarios ante el COVID-19, enmarcados en nuestro programa integral 'Dolphin Cares', el cual está enfocado en la prevención, protección y comunicación con nuestros clientes, asociados, aliados comerciales y comunidad de cada una de las ciudades en las que operamos. Por supuesto, nuestro programa también incluye a todas las especies animales que forman parte de nuestra gran familia", comentó Eduardo Albor, CEO de The Dolphin Company.

Cabe señalar que instituciones y organismos internacionales como la Alliance of Marine Mammal Parks and Aquariums, la Association of Zoos and Aquariums (AZA), la American Humane Association, la International Marine Animal Trainers' Association (IMATA) y la International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), han certificado, a través de los años, que The Dolphin Company cumple con los más altos estándares de sanidad, seguridad y bienestar animal.

Adicionalmente y como reconocimiento a las medidas implementadas con motivo de la pandemia que vive el mundo, The Dolphin Company recibió el importante distintivo "Safe Travels" que otorga el World Tourism and Travel Counsil (WTTC).

El programa 'Dolphin Cares' incluye un completo plan de acciones. Además de los protocolos de higiene de ley, destacan los siguientes:

Bufets asistidos por el staff de alimentos y bebidas

Videos con información sobre los protocolos que apoyan los mensajes de destinos seguros

Infografías con recomendaciones de cuidados

Boletines y comunicados especiales con información relacionada a acciones de Dolphin Cares

Estrategias que fortalecen los destinos y apoyan la economía local

Paquetes y promociones para la reactivación de la actividad turística

Continuidad a los programas de cuidado y bienestar de las especies bajo su cuidado

Continuidad a los programas que promueven la conexión entre las personas y los mamíferos marinos

Reforzamiento del mensaje "Amamos lo que conocemos y protegemos lo que amamos"

Los 31 parques y hábitats que conforman la familia The Dolphin Company alrededor del mundo, aplicarán las medidas establecidas en el programa integral 'Dolphin Cares' conforme se reaperturen. En este sentido, todo el equipo de profesionales que labora para el corporativo, ya se encuentra capacitado para implementar las acciones necesarias y las instalaciones ya están listas para el reinicio de operaciones, de acuerdo al calendario de reaperturas establecido, considerando las circunstancias de cada destino en los que se opera.

A este respecto se informa que, los tres parques de Estados Unidos ya se encuentran operando y los tres parques en Europa estarán abiertos para este fin de semana. Los hábitats de México comenzarán a operar, paulatinamente, a partir de la tercera semana de junio.

