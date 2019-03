The Elsevier Foundation y Girls Inc. of New York City se asocian para lanzar un nuevo programa de análisis de datos dirigido a adolescentes

"Asociarnos con The Elsevier Foundation nos llena de entusiasmo, en especial por su destacada reputación en el mundo de la ciencia al que he dedicado gran parte de mi vida profesional", dijo la Dra. Pamela Maraldo, directora general de Girls Inc. of New York City. "Su apoyo nos permitirá crear una plataforma única para chicas que necesitan un refuerzo académico para hacer realidad el sueño de incorporarse a cursos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

"La misión de Girls Inc. es formar chicas fuertes, inteligentes y audaces. Con el apoyo de The Elsevier Foundation acercaremos a chicas aún más jóvenes a conocimientos académicos que pueden significar un auténtico viraje en la vida. ¡Es maravilloso y emocionante!".

En los últimos cuatro años, Girls Inc. of New York City ha acercado a cientos de chicas de décimo a duodécimo grado al mundo del análisis de datos gracias a Generation Giga Girls (G3): The Moody's Data Analytics Program (Chicas de la generación giga (G3): programa de análisis de datos de Moody's), pero la demanda de un programa con mayor perspectiva cultural y dirigido a chicas aún más jóvenes ha crecido como nunca. Es común que las chicas marginadas y de bajos ingresos carezcan de las habilidades básicas para aprovechar plenamente programas intensivos como el G3. El programa Pre-G3 ahora fomenta destrezas tangibles, además de ofrecer un sólido enfoque de mentoría en una escala más elemental que las preparará en el dominio de los conceptos abordados en el programa para bachillerato.

La Dra. Maraldo añadió: "Tanto el programa G3 como el programa Pre-G3 enseñan la ciencia de los datos con perspectiva de justicia social, cultura contemporánea y temas adecuados para cada etapa del desarrollo. Las estudiantes aprenden a evaluar la imparcialidad del promedio de rendimiento escolar (Grade Point Average, GPA); a ponderar si el alumnado negro y latino muestra índices de suspensión más altos que el alumnado blanco, y estudian las tendencias en el uso de redes sociales entre adolescentes. A lo largo de los dos cursos se citan ejemplos de científicas de color y se realizan visitas de campo con perspectiva cultural".

"Girls Inc. ha hecho patente, sin duda alguna, la importancia de los cursos preparatorios sobre análisis de datos", dijo Ylann Schemm, directora de The Elsevier Foundation, al subrayar la relevancia de este curso de reciente diseño. "Nuestro tradicional énfasis en la diversidad en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como la nueva priorización de las jóvenes marginadas en el área de análisis de datos, garantizan la solidez e idoneidad de esta alianza. Estamos felices de apoyar la crucial expansión del programa de Girls Inc. para llegar a adolescentes aún más jóvenes con financiamiento y la pericia analítica de nuestros colegas en Elsevier".

Girls Inc. of New York City motiva a las niñas y jóvenes de Nueva York para que sean fuertes, inteligentes y audaces mediante programas de atención e intervención directa. Nuestro enfoque de desarrollo integral femenino prepara a las chicas para enfrentar la discriminación sexual, económica y social, y crecer sanas, independientes y con formación académica. Este resultado positivo se logra mediante tres componentes clave: las personas – personal y voluntariado capacitado que cultiva duraderas relaciones de mentoría; el entorno – espacios exclusivos para chicas donde encuentran seguridad física y emocional, además de redes de apoyo entre mujeres, altas expectativas y respeto mutuo, y los programas – diseñados a partir de investigaciones, con un fuerte componte práctico y asertivo, adecuados para cada edad y en función de las necesidades de las chicas de hoy. girlsincnyc.org.

The Elsevier Foundation apoya alianzas para fomentar la diversidad en la ciencia, la investigación en países en desarrollo y la salud en todo el mundo, y ofrece más de cien subvenciones con valor de millones de dólares a organizaciones no lucrativas dedicadas a estos sectores. The Elsevier Foundation trabaja cada vez más en la integración de un enfoque tecnológico en todos sus programas a fin de acelerar sus aportaciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. The Elsevier Foundation es una organización corporativa y no lucrativa inscrita en el régimen 501(c)(3), fundada por Elsevier, empresa internacional de análisis de la información que se especializa en ciencia y salud. www.elsevierfoundation.org

Elsevier es un negocio internacional de análisis de la información que ayuda a científicos y profesionales clínicos a encontrar nuevas respuestas, redefinir el conocimiento humano y atender las crisis humanas más apremiantes. Tenemos 140 años forjando alianzas con el mundo de la investigación para depurar y verificar el conocimiento científico. Nuestro compromiso actual es llevar ese rigor a una nueva generación de plataformas. Elsevier proporciona soluciones y herramientas digitales para la gestión de la investigación estratégica, el desempeño de la investigación y el desarrollo, el apoyo para la toma de decisiones clínicas y la formación profesional, como ScienceDirect , Scopus , SciVal , ClinicalKey y Sherpath . Elsevier publica más de 2.500 revistas especializadas digitalizadas, como The Lancet y Cell ; 39.000 títulos en e-book y numerosos trabajos de referencia considerados icónicos, como Gray's Anatomy . Elsevier forma parte de RELX Group , proveedor internacional de información y análisis para profesionales y negocios en diversas industrias. www.elsevier.com

Ashley Silvers

Girls Inc. of New York City

+1-212-531-7620, ext. 409

marketing@girlsincnyc.org

Jonathan Davis, responsable de comunicaciones

Elsevier

+31-20-485-2719

newsroom@elsevier.com

