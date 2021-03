The Estée Lauder Companies e Eastman assinam memorando de entendimento global visando embalagens mais sustentáveis

NEW YORK e KINGSPORT, Tennessee, 30 de março de 2021 /PRNewswire/ -- The Estée Lauder Companies (ELC) e o fornecedor de materiais especiais Eastman anunciaram hoje um memorando de entendimento global (MOU) que permitirá que a ELC avance com suas metas de embalagens sustentáveis para 2025.

Por meio do acordo, a ELC e seu portfólio de marcas começarão a incorporar soluções de embalagens que contam com as tecnologias de reciclagem molecular e o portfólio de resinas Renew da Eastman com até 100% de conteúdo reciclado certificado.* Este é o primeiro acordo com base em sustentabilidade entre a Eastman e uma grande empresa de prestígio do setor de beleza e ajudará a impulsionar o aumento do uso de plásticos reciclados e/ou recicláveis em embalagens de cosméticos de luxo.

"Nossos fornecedores desempenham um papel fundamental em ajudar o grupo The Estée Lauder Companies a continuar a avançar e pensar de forma inovadora com relação à sustentabilidade", disse Roberto Magana, vice-presidente sênior e diretor de compras do grupo. "As tecnologias de reciclagem molecular e o portfólio de produtos de Renew da Eastman ajudarão a cumprir com as metas de embalagens sustentáveis da empresa, mantendo, ao mesmo tempo, a estética, a segurança e o desempenho de alta qualidade de nossos produtos de prestígio. Estamos ansiosos por colaborar com eles."

O portfólio da Eastman inclui uma linha recém-introduzida de polímeros reciclados de forma molecular produzidos por meio da reciclagem circular avançada da Eastman. Essas resinas sustentáveis, que incluem a Cristal™ Renew e a Tritan™ Renew da Eastman, são feitas usando até 100% de materiais reciclados certificados pela Certificação Internacional de Carbono e Sustentabilidade (ISCC)* e são quimicamente indistinguíveis dos materiais comumente existentes. Eles apresentam a mesma facilidade de processamento e alta qualidade dos polímeros virgens, com a clareza, o brilho, a compatibilidade de cores e a durabilidade exigidos para embalagens cosméticas, ao mesmo tempo em que oferecem conteúdo reciclado premium.

O MOU concentrará ainda mais o foco da ELC em suas metas de embalagens sustentáveis. A empresa assumiu o compromisso de que, até 2025, 75 a 100% de suas embalagens serão recicláveis, reutilizáveis, recicladas, recuperáveis ou poderão ter refil. Além disso, a empresa aumentará a quantidade de material reciclado pós-consumo em suas embalagens em até 50% no mesmo ano.

"Estamos orgulhosos da parceria com The Estée Lauder Companies, uma das empresas do setor de beleza de luxo mais icônicas do mundo e um verdadeiro líder em sustentabilidade", disse Scott Ballard, vice -presidente e gerente geral da divisão de plásticos especiais da Eastman. "Estamos entusiasmados em ajudá-los a atingir seus ambiciosos objetivos de sustentabilidade agora mesmo. Juntos, podemos fornecer um exemplo brilhante do que é possível fazer hoje—e não daqui a alguns anos—para avançar a economia circular."

*O conteúdo reciclado é obtido com uso de plástico residual reciclado nas resinas Renew da Eastman por meio de um processo de equilíbrio de massa certificado pela ISCC.

Sobre The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. é um dos líderes mundiais na fabricação e comercialização de produtos de qualidade para maquiagem, fragrância e cuidados com o cabelo e a pele. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios de acordo sob marcas registradas, incluindo: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karam New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble e bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced e Dr. Jart+.

Sobre a Eastman

Fundada em 1920, a Eastman é uma empresa global de materiais especializados que produz uma ampla gama de produtos encontrados em itens que as pessoas usam todos os dias. Com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de forma significativa, a Eastman trabalha com os clientes para oferecer produtos e soluções inovadoras, ao mesmo tempo em que mantém um compromisso com a segurança e a sustentabilidade. O modelo de crescimento orientado para a inovação da empresa aproveita plataformas de tecnologia de classe mundial, profundo envolvimento com o cliente e o desenvolvimento diferenciado de aplicações para incrementar suas posições de liderança em mercados finais atraentes, como transporte, construção e consumíveis. Sendo uma empresa global inclusiva e diversificada, a Eastman emprega aproximadamente 14.500 pessoas em todo o mundo e atende clientes em mais de 100 países. A empresa teve receitas em 2019 de aproximadamente US $9,3 bilhões e está sediada em Kingsport, Tennessee, EUA. Para mais informações, acesse eastman.com.

