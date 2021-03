The Estée Lauder Companies et Eastman signent un mémorandum d'entente mondial pour promouvoir l'emballage durable

L'entreprise intégrera les produits Eastman Renew dans son portefeuille d'emballages en vue de réaliser ses objectifs en matière d'emballage durable pour 2025

NEW YORK et KINGSPORT, Tennessee, 30 mars 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, The Estée Lauder Companies (ELC) et le fournisseur de matériaux spécialisés Eastman ont annoncé avoir signé un mémorandum d'entente mondial qui permettra à ELC de réaliser des progrès importants vers l'atteinte de ses objectifs en matière d'emballage durable pour 2025.

Grâce à cet accord, ELC et son portefeuille de marques commenceront à intégrer des solutions d'emballage rendues possibles par les technologies de recyclage moléculaire d'Eastman et son portefeuille de résines Renew contenant jusqu'à 100 % de matières recyclées certifiées*. Il s'agit du premier accord axé sur la durabilité conclu entre Eastman et une grande et prestigieuse maison de beauté. Il contribuera à accroître l'utilisation de plastiques recyclés ou recyclables dans les emballages de cosmétiques de luxe.

« Nos fournisseurs jouent un rôle essentiel en aidant The Estée Lauder Companies à continuer de faire avancer les choses et de penser de façon novatrice à la durabilité », a déclaré Roberto Magana, vice-président principal et responsable de l'approvisionnement de The Estée Lauder Companies. « Les technologies de recyclage moléculaire d'Eastman et le portefeuille de produits Renew contribueront à la réalisation des objectifs de l'entreprise en matière d'emballage durable tout en maintenant l'esthétique, la sécurité et la performance haute qualité de nos produits de prestige. Nous avons hâte de collaborer avec cette entreprise. »

Le portefeuille d'Eastman comprend une nouvelle gamme de polyesters produits par recyclage moléculaire avec le procédé de recyclage circulaire avancé d'Eastman. Ces résines durables, notamment Eastman Cristal™ Renew et Eastman Tritan™ Renew, sont fabriquées à partir d'un contenu recyclé jusqu'à 100 %* certifié ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) et sont chimiquement indiscernables des anciennes résines. Elles offrent la même qualité et la même facilité de traitement que les polymères vierges avec la clarté, le lustre, la compatibilité des couleurs et la durabilité que les emballages de cosmétiques exigent, tout en offrant un contenu recyclé de première qualité.

Le mémorandum d'entente permettra à ELC de mettre davantage l'accent sur ses objectifs en matière d'emballage durable. L'entreprise s'est engagée à ce que, d'ici 2025, 75 à 100 % de ses emballages soient recyclables, réutilisables, recyclés ou récupérables. De plus, l'entreprise augmentera la quantité de matériaux recyclés post-consommation dans ses emballages jusqu'à 50 % au cours de la même année.

« Nous sommes fiers de nous associer à The Estée Lauder Companies, l'une des entreprises de beauté les plus prestigieuses au monde et un véritable chef de file en matière de durabilité », a déclaré Scott Ballard, vice-président et directeur général de la division des plastiques spécialisés d'Eastman. « Nous sommes heureux de l'aider dès maintenant à atteindre ses ambitieux objectifs de développement durable. Ensemble, nous pouvons donner un exemple éclatant de ce qui est possible aujourd'hui, et non dans les années à venir, pour faire progresser l'économie circulaire. »

* Le contenu recyclé est obtenu en attribuant les déchets de plastique recyclés aux résines Eastman Renew au moyen d'un procédé de bilan massique certifié ISCC.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

L'entreprise The Estée Lauder Companies Inc.est l'un des principaux fabricants et distributeurs de produits de soins de la peau, de maquillage, de parfum et de soins capillaires de qualité, vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced et Dr.Jart+.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on trouve dans des articles à usage quotidien. Soucieuse d'améliorer la qualité de vie sur le plan matériel, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, d'une implication forte de la clientèle ainsi que d'un développement différencié des applications pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que les transports, le bâtiment et la construction, et les biens de consommation. En tant qu'entreprise internationale et diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes dans le monde entier et sert des clients dans plus de 100 pays. La société a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 9,3 milliards de dollars et son siège social est situé à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site eastman.com.

