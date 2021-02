The Fusion Project arbeitet daran, das Datenmanagement für vernetzte und autonome Fahrzeuge zu beschleunigen

Das Fusion-Projekt nimmt sich dieser Problematik an, indem es Technologien von fünf in der Industrie tätigen Anwendern in einer Lösung vereint, die Automobilhersteller leicht evaluieren und in die Fahrzeugentwicklung und Produktionszyklen für vernetzte und autonome Fahrzeuge der nächsten Generation integrieren können.

Die erste Anwendung im Rahmen des Fusion Project ist die Entwicklung einer Lösung für die intelligente Erkennung von Fahrspurwechseln unter Verwendung von synergetischen Technologien der einzelnen Unternehmen:

Airbiquity - Over-the-Air (OTA) Software Management

Cloudera - Data Lifecycle Lösungen vom Edge bis zur KI

NXP - Systemlösungen für den Automobilmarkt

Teraki - Edge Data Künstliche Intelligenz (KI)

Wind River - Software für intelligente Systeme

Die Lösung schafft eine leistungsfähige und effiziente Plattform für den Datenlebenszyklus. Die Datenaufnahme erfolgt über OTA-Updates der maschinellen Lernmodelle ohne Verlust der Datentreue, während die Genauigkeit der Systementscheidungen maximiert wird.

„Die Automobilhersteller stehen ständig vor der Herausforderung, komplexe Technologien zu implementieren, wie sie für die nächste Phase der fortschrittlichen FAS- und autonomen Fahrzeugfunktionen erforderlich sind", so Phil Magney, Gründer und Präsident von VSI Labs und ehemaliger Mitbegründer der Telematics Research Group. „Ein Technologie-Stack für das Datenmanagement der nächsten Generation, der KI-Modelle für maschinelles Lernen kontinuierlich verbessert und einsetzt, hat viele Facetten. Deshalb brauchen Automobilhersteller eine Vehicle-to-Cloud-Lösung wie die von The Fusion Project, die Schlüsseltechnologien aus dem gesamten automobilen Ökosystem nutzt."

Die vorintegrierte Lösung ist ab sofort zu Demonstrationszwecken und zur Evaluierung durch potenzielle Kunden verfügbar. Weitere Informationen über The Fusion Project und die erste intelligente Lösung zur Erkennung von Spurwechseln in Fahrzeugen finden Sie unter The Fusion Project hier .

Informationen zu Airbiquity

Airbiquity® ist ein Pionier auf dem Gebiet der Softwaretechnologie für Automobiltelematik und der Bereitstellung von Diensten für über die Cloud vernetzte Fahrzeuge. Airbiquity steht stets an der Spitze der automobilen Innovation und entwickelt, konstruiert und setzt die fortschrittlichsten vernetzten Fahrzeuglösungen der Branche ein. Durch die Zusammenarbeit mit Airbiquity erhalten Automobilhersteller und Automobilzulieferer hoch skalierbare, verwaltbare und sicher verbundene Fahrzeugprogramme, welche die Anforderungen ihrer Kunden in über 60 Ländern weltweit erfüllen. Das neueste Angebot von Airbiquity ist OTAmatic® für Over-the-Air (OTA)-Software und Datenmanagement bei unterschiedlichen elektronischen Steuergeräten mit fahrzeug- und cloudbasierten Softwarekomponenten und dem Sicherheitsrahmen Uptane für umfassenden Cybersicherheitsschutz. Erfahren Sie mehr über Airbiquity und OTAmatic unter www.airbiquity.com oder nehmen Sie an der Unterhaltung unter @Airbiquity teil.

Informationen zu Cloudera

Wir bei Cloudera glauben, dass Daten das, was heute noch unmöglich ist, morgen möglich machen können. Wir befähigen Menschen, komplexe Daten in klare und umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. Cloudera bietet eine Enterprise Data Cloud für alle Daten, überall, von Edge bis KI. Angetrieben von der unermüdlichen Innovation der Open-Source-Community treibt Cloudera die digitale Transformation für die größten Unternehmen der Welt voran. Erfahren Sie mehr auf www.cloudera.com .

Informationen zu NXP Semiconductors

NXP® Semiconductors ermöglicht sichere Verbindungen und Infrastrukturen für eine intelligentere Welt sowie moderne Lösungen, die das Leben leichter, besser und sicherer machen. Als weltweit führend bei sicheren Verbindungslösungen für eingebettete Anwendungen treibt NXP Innovationen in der sicheren Fahrzeugvernetzung, der Ende-zu-Ende-Sicherheit für den Datenschutz und bei intelligent vernetzten Lösungen. Aufgebaut auf mehr als 60 Jahren Erfahrung und Know-how beschäftigt das Unternehmen rund 29.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Ländern und erzielte 2019 einen Umsatz von 8,88 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf www.nxp.com .

NXP und das NXP-Logo sind Marken von NXP B.V. Alle anderen Produkte oder Dienstleistungsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. © 2021 NXP B.V.

Informationen zu Teraki

Teraki™ ist der führende Anbieter von Edge-Processing-Software für die Automobil- und IoT-Industrie. Die intelligente Signalverarbeitungstechnologie des Unternehmens ermöglicht es Anwendungen, die höchste Genauigkeit zu erreichen - so dass Funktionalität und Produkte die Konkurrenz übertreffen. Teraki ermöglicht es, diese Modelle hocheffizient auszuführen; bei niedrigster Latenz auf Hardware mit geringem Stromverbrauch - erforderlich für die Serienproduktion in hohen Stückzahlen. Die eingebettete Software extrahiert 10x mehr Informationen, ohne die Anforderungen an die Edge-Hardware zu erhöhen. Teraki verarbeitet Telematik-, Video- und 3D-Punktwolken-Signale bei extrem geringem Speicherbedarf. Die Technologie ist für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert. Die Teraki-Plattform automatisiert das kontinuierliche Training, um die höchste Genauigkeit der KI-Modelle unserer Kunden während des Lebenszyklus eines Fahrzeugs zu gewährleisten. Das Produkt von Teraki wird für L2+ Fahren, Reichweitenverlängerung, Fernsteuerung, Lokalisierung (SLAM), vorausschauende Wartung und Sensorfusion eingesetzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.teraki.com .

Informationen zu Wind River

Wind River® zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Software für Edge-Computing. Seit 1981 treibt die Technologie des Unternehmens die am besten abgesicherten Geräte der Welt an und ist in Milliarden von Produkten zu finden. Wind River bietet ein umfassendes Portfolio, unterstützt von global verfügbaren professionellen Dienstleistungen und Kundenservice auf Weltklasseniveau sowie einem umfangreichen Partnernetzwerk. Wind River liefert die Software und Expertise, um die digitale Transformation von erfolgskritischen Infrastruktursystemen zu beschleunigen, die zunehmend mehr Rechen- und KI-Funktionen und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Wind River auf www.windriver.com .

