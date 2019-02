The Geneva Association: Jad Ariss nommé Secrétaire général

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/714100/Geneva_Association_Logo.jpg )



M. Ariss rejoint The Geneva Association après une carrière prestigieuse et diversifiée. Plus récemment, M. Ariss occupait le poste de Responsable des affaires publiques et d'entreprise d'AXA Group. Auparavant, il était le PDG d'AXA Middle East & Africa, chargé de diriger les opérations d'AXA dans plus de 14 pays au Moyen-Orient et en Afrique.

M. Ariss a rejoint AXA en 1995 en tant que Directeur financier d'AXA Global Risks, et est ensuite devenu Responsable des relations avec les investisseurs du Groupe. Il a par ailleurs occupé plusieurs postes de direction chez AXA France, y compris Secrétaire général, Directeur de lignes commerciales de l'assurance multirisques, Directeur des ressources humaines, PDG d'AXA Enterprises et PDG adjoint d'AXA France. Plus tôt dans sa carrière, M. Ariss a passé six ans chez McKinsey & Company, travaillant sur des projets relatifs à l'organisation et la stratégie pour l'industrie des services financiers à Paris, Bruxelles et Hong Kong. M. Ariss est titulaire d'une licence de HEC Paris et d'un MBA de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.

« Le Conseil d'administration est ravi d'accueillir Jad Ariss au poste de Secrétaire général », a déclaré Charles Brindamour, président de The Geneva Association. « Fort d'une vaste expérience dans les assurances et d'une connaissance approfondie des marchés et des services financiers internationaux, M. Ariss est la bonne personne pour assurer que The Geneva Association reste un leader d'opinion sur les tendances mondiales en matière d'assurance et un solide défenseur de notre industrie. »

« Je suis honoré de diriger The Geneva Association, la seule organisation associative mondiale regroupant des PDG de l'industrie de l'assurance. Depuis sa création en 1973, elle a réuni les principaux porte-paroles du secteur, des leaders d'opinion et responsables politiques pour mieux comprendre les risques et promouvoir le rôle unique de l'assurance comme l'un des vecteurs du progrès social », a déclaré M. Ariss. « Je suis impatient de travailler avec les membres, le personnel et les principales parties prenantes de The Geneva Association afin de renforcer l'engagement de l'industrie de l'assurance pour trouver des solutions à certains des problèmes les plus urgents au monde.»

