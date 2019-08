The Home Depot acuerda reparto de dividendo de $1.36 por el segundo trimestre

ATLANTA, 22 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la mayor cadena de tiendas mundial especializada en las mejoras del hogar, anunció hoy que su Consejo de Dirección acordó el reparto de un dividendo en efectivo de $1.36 por acción por el segundo trimestre. El dividendo es pagadero el 19 de septiembre de 2019, a los accionistas registrados al cierre de operaciones del 5 de septiembre de 2019. Este es el 130 trimestre consecutivo que la empresa ha pagado un dividendo en efectivo.

The Home Depot es la mayor cadena de tiendas mundial especializada en las mejoras del hogar, con 2,291 tiendas en todos los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2018, The Home Depot tuvo ventas de $108.2 mil millones y ganancias de $11.1 mil millones. La empresa emplea a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) e integran el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

