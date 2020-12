The Home Depot amplia su iniciativa de oficios calificados con el programa "Path to Pro"

ATLANTA, 1 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® anunció hoy la ampliación del compromiso de $50 millones para capacitación en oficios que The Home Depot Foundation había anunciado en 2018, con un nuevo programa de empleo y educación llamado Path to Pro. El programa busca abordar la brecha en el trabajo especializado por medio de la educación a más personas en oficios calificados, conectar técnicos especializados con empleos y carreras, y generar interés en las profesiones de oficios a través de campañas educativas.

De acuerdo con el Construction Index de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el ochenta y tres por ciento de los contratistas aún tienen dificultades para encontrar trabajadores calificados, y en cualquier momento en particular hay cerca de 300,000 vacantes para oficios calificados disponibles*.

The Home Depot está invirtiendo en certificaciones desde el nivel inicial hasta avanzadas. Recientemente, la compañía patrocinó su primer campamento de entrenamiento con una semana de duración, para ofrecer formación en habilidades industriales esenciales como la seguridad en el lugar de trabajo, el uso de las herramientas, la manipulación de materiales, al igual que habilidades en comunicación y profesionales. Este campamento es un piloto desarrollado en la zona de Atlanta, y se planea sea expandido a otros mercados el próximo año. Los graduados reciben un certificado Home Depot que reconoce habilidades de construcción y fundamentos profesionales.

Además, la compañía lanzará un innovador sito web a principios del año próximo en el que las personas podrán buscar programas de capacitación a nivel local, conocer requisitos para obtener licencias, y explorar vacantes abiertas en los diferentes oficios, todo esto centralizado en un mismo recurso. El sitio cuenta con videos de tipo "un día en la vida de", así como historias acerca de cada oficio, proyecciones de crecimiento de la industria e información sobre salarios en industrias como la eléctrica, carpintería, plomería y climatización.

The Home Depot también presentará una nueva plataforma virtual patentada que busca incrementar el acceso al trabajo en red entre empleados calificados y clientes nivel Pro de la compañía. Los graduados de los programas de capacitación podrán presentar su portafolio laboral, experiencia y cualificaciones adicionales, de manera que clientes nivel Pro en sus áreas puedan contratarles para servicios especializados.

En 2018, The Home Depot Foundation lanzó su misión de formación en oficios para ayudar a reducir la brecha en trabajo calificado a través de programas en colegios, academias vocacionales y bases militares a nivel nacional. La fundación trabaja con Construction Education Foundation of Georgia (CEFGA) y Home Builders Institute (HBI) para ofrecer cursos de capacitación especializada en los niveles entre kínder y grado 12 en colegios de todo el país. En alianza con HBI y 10 bases militares, miembros del servicio próximos a retirarse recibirán capacitación y certificaciones para ayudarles a lanzar su siguiente carrera. The Home Depot es además el patrocinador empresarial para el Center for Workforce Innovation de Atlanta Technical College (ATC), que provee habilidades reales para ayudar a los estudiantes a lograr la movilidad económica en los oficios.

Las alianzas de enfoque laboral de la fundación han dado visibilidad a más de 15,000 personas hacia los oficios calificados, y han certificado a 3,600 participantes durante sus dos primeros años. Con el incremento en los esfuerzos de la compañía, las personas contarán ahora incluso con más recursos y capacitaciones para que puedan perseguir y hacer crecer sus carreras en los oficios de principio a fin.

*Oficina de Estadísticas Laborales, Encuesta de vacantes laborales (Sector de la construcción)

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la mayor cadena minorista especializada en la venta de artículos para el mantenimiento y mejora del hogar, con 2,295 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot registró ventas por $ 110.2 mil millones y ganancias por $ 11.2 mil millones. La compañía emplea a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar la vivienda y la vida de los veteranos de las fuerzas armadas estadounidenses, entrenar a trabajadores calificados para cerrar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $ 305 millones en causas relacionadas con los veteranos, y ha mejorado más de 48,000 viviendas e instalaciones de veteranos en 4,500 ciudades. La Fundación se comprometió a invertir 500 millones de dólares en causas relacionadas con los veteranos hasta el año 2025.

Para obtener más información acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook + Instagram @HomeDepotFoundation.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

Related Links

http://www.homedepot.com



SOURCE The Home Depot