The Home Depot amplía sus informes relacionados con los esfuerzos de la empresa en materia de diversidad, equidad e inclusión y deforestación

ATLANTA, 15 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, anunció hoy que llevará a cabo evaluaciones sobre equidad racial y deforestación en respuesta a las propuestas de los accionistas presentadas durante la junta anual de accionistas 2022 de la empresa. Estas evaluaciones ampliarán la información compartida previamente en el informe anual de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la empresa en relación con los avances de sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y sus esfuerzos en materia de sostenibilidad y medioambiente, así como las medidas adoptadas para combatir la deforestación. Ambas evaluaciones estarán a cargo de una empresa externa de reconocida experiencia.

Los esfuerzos en materia de ESG de The Home Depot incluyen iniciativas y objetivos dinámicos en torno a tres pilares fundamentales: enfocarse en su personal, operar de manera sostenible y fortalecer las comunidades. Las evaluaciones planificadas ayudarán a la empresa a comparar sus DEI y programas forestales responsables, destacar las formas en que están cumpliendo sus compromisos e identificar, de manera potencial, oportunidades para impulsar sus esfuerzos.

La oficina de DEI de The Home Depot tiene bajo su responsabilidad el informe de diversidad de la empresa, que incluye datos de género, origen étnico y equidad salarial de su fuerza laboral. La empresa tiene numerosas iniciativas diseñadas para aumentar la diversidad de su fuerza laboral, promover la inclusión, ampliar el apoyo a proveedores diversos y mejorar las comunidades a las que presta servicios. En 2020, se enfocó de manera explícita en la equidad para promover la igualdad, combatir los prejuicios y garantizar que los asociados y socios comerciales tengan acceso a los recursos que necesitan para tener éxito en el trabajo. En 2021, The Home Depot gastó $3,300 millones con proveedores diversos de nivel I y recientemente anunció el objetivo de gastar $5,000 millones anuales para 2025. La fuerza laboral de The Home Depot en los Estados Unidos es, de manera sistemática, más diversa desde el punto de vista étnico que la población laboral de los Estados Unidos, según los datos del Departamento de Trabajo del país.

Las iniciativas de silvicultura sostenible de The Home Depot datan de hace más de 25 años y reflejan el reconocimiento de la empresa de que la gestión forestal responsable es esencial para proteger la salud de los ecosistemas del mundo, la biodiversidad y los más de mil millones de personas que dependen de los bosques para subsistir. La empresa trabaja con proveedores que cumplen los estándares establecidos para la gestión forestal y la selección de especies de árboles. Para ayudar a proteger los bosques en peligro y apoyar los esfuerzos por preservar la madera para las generaciones futuras, la empresa publicó por primera vez su política de compra de madera en 1999. Desde entonces, The Home Depot trabaja para lograr que sus proveedores comprendan y pongan en práctica la silvicultura sostenible en todo el mundo. El informe sobre deforestación, junto con el plan de la empresa de participar en la encuesta sobre bosques de CDP, proporcionarán una mayor transparencia y destacarán los esfuerzos de la empresa por garantizar que sus operaciones de silvicultura sostenible impulsen cambios positivos.

La empresa espera publicar sus informes sobre estas evaluaciones al cierre de su año fiscal 2023.

