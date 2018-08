The Home Depot Anuncia Resultados del Segundo Trimestre; Actualiza su Guía para el Año Fiscal 2018

ATLANTA, 14 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la tienda minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, reportó hoy ventas de $30,500 millones para el segundo trimestre del año fiscal 2018, un aumento de 8.4 por ciento con respecto al segundo trimestre del año fiscal 2017. Para el segundo trimestre del año fiscal 2018, las ventas comparables en tiendas fueron de un 8.0 por ciento positivo, y las ventas comparables en EE. UU. fueron de un 8.1 por ciento positivo.

Las ganancias netas para el segundo trimestre del año fiscal 2018 fueron de $3,500 millones, o $3.05 por acción diluida, en comparación con las ganancias netas de $2,700 millones, o $2.25 por acción diluida, obtenidas en el mismo período del año fiscal 2017. Para el segundo trimestre del año fiscal 2018, las ganancias diluidas por acción aumentaron un 35.6 por ciento en comparación al mismo período del año anterior.

"Estamos muy complacidos con las ventas y ganancias récord del segundo trimestre. No solamente nuestro negocio de temporada se recuperó del primer trimestre, pero en general los resultados excedieron nuestras expectativas", dijo Craig Menear, CEO y presidente. "Estos resultados son ejemplo de la excelente ejecución combinada de nuestros equipos de asociados, comerciantes y cadena de suministros".

Guía actualizada para el año fiscal 2018

Basado en su desempeño del año hasta la fecha, la Compañía aumentó su guía para las ventas para el año fiscal 2018 y ahora espera que las ventas aumenten aproximadamente entre un 7.0 por ciento incluyendo la semana 53, con un crecimiento aproximando en ventas comparables de 5.3 por ciento para el período comparable de 52 semanas. La compañía también aumento su guía para las ganancias diluidas por acción y ahora espera un crecimiento en las ganancias diluidas por acción de aproximadamente un 29.2 por ciento del año fiscal 2017 a $9.42. La guía de la Compañía para el aumento de las ganancias por acción diluida incluye $6,000 millones en recompras de acciones para el año fiscal 2018.

The Home Depot llevará a cabo una llamada de conferencia hoy a las 9:00 a.m. (hora del este) para tratar sobre la información incluida en este comunicado de prensa y asuntos relacionados. La llamada de conferencia estará disponible en su totalidad mediante transmisión por Internet y su repetición en http://ir.homedepot.com/events-and-presentations.

Pronunciamientos contables recientes – Reconocimiento de ingresos

Durante el primer trimestre del año fiscal 2018, la Compañía adoptó la actualización ASU Núm. 2014-09, que corresponde al reconocimiento de ingresos. La adopción de esta norma no afectará de manera sustancial los estados financieros consolidados de la Compañía, ni las divulgaciones relacionadas.

La Compañía ha adoptado esta norma sobre una base retrospectiva modificada. De conformidad con ella, la información financiera anterior al año fiscal 2018 no se reestructurará. Los estados consolidados de ganancias y el balance general para los períodos y fechas posteriores al año fiscal de 2017 reflejan el efecto de esta adopción de política contable.

Puede encontrar más información acerca de la ASU Núm. 2014-09 en http://ir.homedepot.com/financial-reports/quarterly-earnings/2018.

Al final del segundo trimestre, la Compañía operaba un total de 2,286 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La Compañía emplea a más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial de Dow Jones y en el índice 500 de Standard & Poor.

Ciertas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones a futuro" según estas se definen en la Ley de 1995 sobre la Reforma del Litigio de Valores Privados. Las declaraciones a futuro podrían estar relacionadas, entre otros factores, con la demanda de nuestros productos y servicios, el aumento de las ventas netas, las ventas comparables, los efectos de la competencia, la implementación de iniciativas en tiendas, ventas minoristas interconectadas, cadena de suministros y tecnología, temas relacionados con los métodos de pago que aceptamos, el estado de la economía, el estado de los mercados de la construcción residencial, la vivienda y las mejoras del hogar, el estado de los mercados crediticios, incluidos el hipotecario, el de préstamos sobre el valor neto de la vivienda y el de créditos al consumidor, la demanda de ofertas crediticias, las posiciones de inventario y existencias, la administración de las relaciones con nuestros abastecedores y proveedores, la continuación de los programas de recompra de acciones, el desempeño de las ganancias netas, las ganancias por acción, los objetivos de dividendos, la asignación y los gastos de capital, la liquidez, el rendimiento del capital invertido, el apalancamiento de gastos, los gastos de la compensación basada en acciones, la inflación y deflación del precio de productos básicos, la capacidad para emitir deudas bajo términos y con tasas aceptables para nosotros, el efecto de los cargos contables, el efecto de adoptar ciertas normas contables, el impacto de la Ley sobre Cortes Tributarios y el Empleo de 2017, las aperturas y clausuras de tiendas, la guía para el año fiscal 2018 y más allá del mismo, la perspectiva financiera y la integración de compañías adquiridas en nuestra organización, así como la capacidad de reconocer los beneficios y sinergias previstos de dichas adquisiciones. Las declaraciones a futuro se basan en información disponible actualmente y en nuestras presunciones, expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Usted no debe confiarse de nuestras declaraciones a futuro. Dichas declaraciones no constituyen garantía alguna del desempeño futuro y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres en el futuro –muchos de los cuales están más allá de nuestro control y que desconocemos en la actualidad– así como a presunciones posiblemente inexactas que podrían causar que los resultados reales sean substancialmente diferentes a nuestras expectativas y proyecciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen pero no se limitan a los descritos en el Punto 1A, "Factores de riesgo", y en otras secciones de nuestro Informe Anual que aparece en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal cerrado al 28 de febrero de 2018 y en nuestros Informes Trimestrales subsiguientes en el Formulario 10-Q.

Las declaraciones a futuro corresponden solamente a partir de la fecha en que fueron emitidas, y no nos comprometemos a actualizar dichas declaraciones salvo en lo que exija la ley. No obstante, le aconsejamos que revise cualquier otra divulgación que hagamos sobre temas relacionados en las radicaciones periódicas que realicemos ante la Comisión de Bolsa y Valores [Securities and Exchange Commission].

THE HOME DEPOT, INC. ESTADOS DE GANANCIAS CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS (Sin Auditar) Tres Meses Terminados Seis Meses Terminados en millones, excepto en los Datos por Acción 29 de julio,



2018 30 de julio,



2017 % Cambio 29 de julio,



2018 30 de julio,



2017 % Cambio Ventas Netas $ 30,463 $ 28,108 8.4 % $ 55,410 $ 51,995 6.6 % Costos de las Ventas 20,098 18,647 7.8 36,428 34,380 6.0 Utilidad Bruta 10,365 9,461 9.6 18,982 17,615 7.8 Gastos Operacionales: Ventas, Generales y Administrativas 5,004 4,549 10.0 9,783 8,910 9.8 Depreciación y Amortización 460 449 2.4 917 893 2.7 Gastos Operacionales Totales 5,464 4,998 9.3 10,700 9,803 9.2 Ingreso Operacional 4,901 4,463 9.8 8,282 7,812 6.0 Gastos (Ingresos) por Interés y Otros: Ingresos por Interés e Inversiones (26) (16) 62.5 (48) (29) 65.5 Gastos por Interés 272 265 2.6 533 519 2.7 Interés y Otros, netos 246 249 (1.2) 485 490 (1.0) Ganancias antes de Provisiones de Impuestos a los ingresos 4,655 4,214 10.5 7,797 7,322 6.5 Provisiones de Impuestos a los Ingresos 1,149 1,542 (25.5) 1,887 2,636 (28.4) Ganancias Netas $ 3,506 $ 2,672 31.2 % $ 5,910 $ 4,686 26.1 % Promedio Básico Ponderado de Acciones Ordinarias 1,144 1,183 (3.3)% 1,148 1,191 (3.6)% Ganancias Básicas por Acción $ 3.06 $ 2.26 35.4 $ 5.15 $ 3.93 31.0 Promedio Ponderado Diluido de Acciones Ordinarias 1,149 1,189 (3.4)% 1,154 1,197 (3.6)% Ganancias Diluidas por Acción $ 3.05 $ 2.25 35.6 $ 5.12 $ 3.91 30.9 Tres Meses Terminados Seis Meses Terminados Data de Ventas Seleccionado (1) 29 de julio,



2018 30 de julio,



2017 % Cambio 29 de julio,



2018 30 de julio,



2017 % Cambio Transacciones de Clientes (en millones) 455.4 441.8 3.1 % 831.2 822.6 1.1 % Promedio de Transacciones de Ventas $ 66.20 $ 63.05 5.0 $ 66.12 $ 62.74 5.4 Ventas por Pie Cuadrado 504.20 464.38 8.6 458.07 429.17 6.7 ————— (1) La Data de Ventas Seleccionada no incluye los resultados de Interline Brands, Inc., la cual fue adquirida en el año fiscal 2015.

THE HOME DEPOT, INC. HOJAS DE BALANCES CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS (Sin Auditar) en millones 29 de julio,



2018 30 de julio,



2017 28 de enero,



2018 Activos Efectivo y equivalentes en efectivo $ 3,490 $ 4,830 $ 3,595 Cuentas por cobrar, neto 2,164 2,187 1,952 Inventarios de mercancia 14,044 12,868 12,748 Otros activos circulantes 1,104 626 638 Total de activos circulantes 20,802 20,511 18,933 Propiedad y equipo neto 21,909 22,035 22,075 Plusvalía 2,251 2,235 2,275 Otros activos 1,270 1,178 1,246 Total de activos $ 46,232 $ 45,959 $ 44,529 Pasivos y patrimonio de los accionistas Deuda a corto plazo $ — $ — $ 1,559 Cuentas por pagar 9,407 8,541 7,244 Salarios acumulados y gastos relacionados 1,535 1,503 1,640 Plazos actuales de deuda a largo plazo 2,203 545 1,202 Otros pasivos circulantes 5,281 5,234 4,549 Total de pasivos circulantes 18,426 15,823 16,194 Deuda a largo plazo, excluyendo pagos a plazo actuales 23,295 24,422 24,267 Otros pasivos 2,502 2,160 2,614 Total de pasivos 44,223 42,405 43,075 Total de participación de accionistas 2,009 3,554 1,454 Total de pasivos y participación de los accionistas $ 46,232 $ 45,959 $ 44,529

THE HOME DEPOT, INC. ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO Y CONSOLIDADO (Sin Auditar) Seis Meses Terminados en millones 29 de julio,



2018 30 de julio,



2017 Flujo de efectivo de actividades operacionales: Ganancias Netas $ 5,910 $ 4,686 Reconciliación de ganancias netas a efectivo neto proporcionado por actividades operacionales: Depreciación y amortización 1,062 1,015 Gastos de compensación basados en acciones 234 148 Cambios en capital circulante y otros, neto de efectos de adquisiciones 791 2,013 Efectivo neto provisto para actividades operacionales 7,997 7,862 Flujo de efectivo de actividades de inversión: Gastos de capital, neto de gastos de capital sin efectivo (1,091) (846) Pagos por negocios adquiridos, neto — (268) Recaudación de ventas de propiedad y equipos 16 23 Efectivo Neto usado para actividades de inversión: (1,075) (1,091) Flujo de efectivo de actividades financieras: Reembolso de deuda a corto plazo, neto (1,559) (710) Recaudación por deuda a largo plazo, neto de descuentos — 1,994 Reembolso de deuda a largo plazo (28) (21) Recompras de acciones ordinarias (3,121) (3,921) Recaudación por ventas de acciones ordinarias 35 137 Dividendos en efectivo (2,373) (2,130) Otras actividades financieras 142 2 Efectivo neto usado para actividades financieras (6,904) (4,649) Cambio en efectivo y equivalente de efectivo 18 2,122 Efecto de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente de efectivo (123) 170 Efectivo y equivalente de efectivo al principio del período 3,595 2,538 Efectivo y equivalente de efectivo al final del período $ 3,490 $ 4,830

THE HOME DEPOT, INC IMPACTO DE ADOPCIÓN DE ASU NO. 2014-09 (Sin Auditar) Durante el primer trimestre del año fiscal 2018, la Compañía adoptó la actualización de estándares contables ASU Núm. 2014-09, que corresponde al reconocimiento de ingresos. La siguiente tabla muestra el impacto de la adopción ASU Núm. 2014-09 en los estados consolidados de ganancias para los períodos de tres y seis meses terminados el 29 de julio de 2018. La implementación de este estándar contable dio como resultado un incremento en ventas netas, utilidad bruta, ventas, generales y administrativas y total de gastos operacionales y una reducción en los costos de ventas. No hubo impacto en los ingresos operativos, las ganancias netas ni en las ganancias por acción Tres Meses Terminados 29 de julio, 2018 en millones Como se reportó % de Ventas



Netas Impacto



ASU No. 2014-09 Excluyendo



Impacto



ASU No. 2014-09 % de Ventas



Netas Ventas Netas $ 30,463 100.0 % $ 33 $ 30,430 100.0 % Costos de las Ventas 20,098 66.0 (119) 20,217 66.4 Utilidad Bruta 10,365 34.0 152 10,213 33.6 Ventas, Generales y Administrativas 5,004 16.4 152 4,852 15.9 Gastos Operacionales Totales 5,464 17.9 152 5,312 17.5 Seis Meses Terminados 29 de julio, 2018 en millones Como se reportó % de



Ventas



Netas Impacto



ASU No. 2014-09 Excluyendo



Impacto ASU No. 2014-09 % de



Ventas



Netas Ventas Netas $ 55,410 100.0 % $ 66 $ 55,344 100.0 % Costos de las Ventas 36,428 65.7 (217) 36,645 66.2 Utilidad Bruta 18,982 34.3 283 18,699 33.8 Ventas, Generales y Administrativas 9,783 17.7 283 9,500 17.2 Gastos Operacionales Totales 10,700 19.3 283 10,417 18.8

THE HOME DEPOT, INC. IMPACTO DE ADOPCIÓN ASU NO. 2014-09 (Sin Auditar) Durante el primer trimestre del año fiscal 2018, la Compañía adoptó ASU Núm. 2014-09, que corresponde al reconocimiento de ingresos. La siguiente tabla muestra el impacto de la adopción ASU Núm. 2014-09 en la hoja de balances al 29 de julio de 2018. 29 de julio, 2018 en millones Como se Reportó Efecto



ASU



No. 2014-09 Excluyendo



efecto ASU No. 2014-09 Activos Cuentas por cobrar, neto $ 2,164 $ (46) $ 2,210 Otros activos circulantes 1,104 272 832 Total activos circulantes 20,802 226 20,576 Total de activos 46,232 226 46,006 Pasivos y patrimonio de los accionistas Otros pasivos circulantes $ 5,281 $ 127 $ 5,154 Total de pasivos circulantes 18,426 127 18,299 Otros pasivos 2,502 24 2,478 Total de pasivos 44,223 151 44,072 Total de patrimonio de los accionistas 2,009 75 1,934 Total de pasivos y patrimonio de los accionistas 46,232 226 46,006

THE HOME DEPOT, INC. PROYECCIÓN DE EFECTO DE ASU NO. 2014-09 (Sin Auditar) Durante el primer trimestre del año fiscal 2018, la Compañía adoptó la actualización de estándares contables ASU Núm. 2014-09, que corresponde al reconocimiento de ingresos, utilizando el método retrospectivo modificado. De conformidad con ella, la información financiera anterior al año fiscal 2018 no se reestructurará ya que el método retrospectivo modificado no permite reestructuraciones de información financiera pre-adopción. La siguiente tabla presenta resultados financieros seleccionados como reportados y proyectados como efecto de ASU Núm. 2014-09, como si representación y lineamientos de presentación en los estándares contables hubieran sido aplicados al año fiscal 2017. No ha habido impacto alguno en los ingresos operativos, las ganancias netas ni en las ganancias por acción. La información financiera proyectada del año fiscal 2017 incluida en las tablas abajo se presenta con propósitos informativos solamente. Tres Meses Terminados 30 de abril, 2017 en millones Como se reportó % de Ventas Netas Efecto



ASU No. 2014-09 Incluyendo efecto ASU No. 2014-09 % de Ventas Netas Ventas Netas $ 23,887 100.0 % $ 48 $ 23,935 100.0 % Costos de las Ventas 15,733 65.9 (90) 15,643 65.4 Utilidad Bruta 8,154 34.1 138 8,292 34.6 Ventas, Generales y Administrativas 4,361 18.3 138 4,499 18.8 Gastos Operacionales Totales 4,805 20.1 138 4,943 20.7 Tres Meses Terminados 30 de julio, 2017 en millones Como se reportó % de Ventas Netas Efecto



ASU No. 2014-09 Incluyendo efecto ASU No. 2014-09 % de Ventas Netas Ventas Netas $ 28,108 100.0 % $ 33 $ 28,141 100.0 % Costos de las Ventas 18,647 66.3 (114) 18,533 65.9 Utilidad Bruta 9,461 33.7 147 9,608 34.1 Ventas, Generales y Administrativas 4,549 16.2 147 4,696 16.7 Gastos Operacionales Totales 4,998 17.8 147 5,145 18.3 Tres Meses Terminados 29 de octubre, 2017 en millones Como se reportó % de Ventas Netas Efecto



ASU No. 2014-09 Incluyendo efecto



ASU No. 2014-09 % de Ventas Netas Ventas Netas $ 25,026 100.0 % $ 44 $ 25,070 100.0 % Costos de las Ventas 16,378 65.4 (85) 16,293 65.0 Utilidad Bruta 8,648 34.6 129 8,777 35.0 Ventas, Generales y Administrativas 4,514 18.0 129 4,643 18.5 Gastos Operacionales Totales 4,968 19.9 129 5,097 20.3 Tres Meses Terminados 28 de enero, 2018 en millones Como se reportó % de Ventas Netas Efecto



ASU No. 2014-09 Incluyendo efecto



ASU No. 2014-09 % de Ventas Netas Ventas Netas $ 23,883 100.0 % $ 41 $ 23,924 100.0 % Costos de las Ventas 15,790 66.1 (85) 15,705 65.6 Utilidad Bruta 8,093 33.9 126 8,219 34.4 Ventas, Generales y Administrativas 4,440 18.6 126 4,566 19.1 Gastos Operacionales Totales 4,904 20.5 126 5,030 21.0 Año Fiscal terminado 28 de enero, 2018 en millones Como se reportó % de Ventas Netas Efecto



ASU No. 2014-09 Incluyendo efecto



ASU No. 2014-09 % de Ventas Netas Ventas Netas $ 100,904 100.0 % $ 166 $ 101,070 100.0 % Costo de las Ventas 66,548 66.0 (374) 66,174 65.5 Utilidad Bruta 34,356 34.0 540 34,896 34.5 Ventas, Generales y Administrativas 17,864 17.7 540 18,404 18.2 Gastos Operacionales Totales 19,675 19.5 540 20,215 20.0

