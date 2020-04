The Home Depot celebrará su reunión anual de accionistas de forma virtual

ATLANTA, 21 de abril de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, el minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, anunció hoy que celebrará su Reunión Anual de Accionistas de 2020 de forma virtual, debido a las repercusiones de la pandemia del COVID-19 en la salud pública y para apoyar la salud y el bienestar de sus accionistas, empleados, directores y la comunidad.

La Reunión Anual de Accionistas se celebrará en la misma fecha y hora que se había programado originalmente: jueves 21 de mayo de 2020 a las 9:00 a.m., hora del este. El acceso en línea a la reunión comenzará a las 8:45 a.m., hora del este. Los accionistas no podrán asistir a la reunión en persona. Cualquier actualización será publicada en el sitio https://ir.homedepot.com/shareholder-services/annual-meeting antes de la fecha de la reunión.

The Home Depot también anunció que planea regresar al formato de reunión física y en persona el próximo año, para su Reunión Anual de Accionistas de 2021.

Cómo asistir a la reunión anual virtual

Los accionistas registrados al cierre de la sesión bursátil del 23 de marzo de 2020, la fecha de registro, o los tenedores de títulos que posean un poder legal, una carta poder de corredor o un formulario de información de votación proporcionado por su banco, corredor o accionista nominal, pueden asistir a la reunión a través del sitio web www.virtualshareholdermeeting.com/HD2020 e introducir el número de control de 16 dígitos incluido en los materiales de representación previamente recibidos. Tenga presente que la página web www.virtualshareholdermeeting.com/HD2020 no estará activa hasta aproximadamente dos semanas antes de la fecha de la reunión.

Preguntas

Los accionistas pueden presentar preguntas de dos maneras. Si desean presentar una pregunta antes de la reunión, a partir del 22 de abril de 2020 y hasta el día de la reunión, pueden iniciar sesión en www.proxyvote.com e introducir su número de control de 16 dígitos. Una vez que pasen la pantalla de acceso, hagan clic en "Question for Management", escriban la pregunta y hagan clic en "Submit". Alternativamente, los accionistas podrán presentar preguntas en vivo durante la reunión accediendo a la misma en www.virtualshareholdermeeting.com/HD2020 y utilizando su número de control de 16 dígitos, escribiendo la pregunta en el campo "Ask a Question", y haciendo clic en "Submit".

Durante la reunión sólo se responderán a las preguntas pertinentes a los asuntos de la reunión, sujeto a las limitaciones de tiempo. Las preguntas relativas a asuntos personales, incluidas las relacionadas con el empleo, temas de productos o servicios, o sugerencias de innovaciones de productos, no son pertinentes a los asuntos de la reunión y, por lo tanto, no se responderán. Las preguntas que sean esencialmente similares podrán agruparse y contestarse juntas para evitar la repetición.

Si no podemos responder a su pregunta durante la reunión debido a limitaciones de tiempo, le recomendamos que se ponga en contacto con el departamento de relaciones con los inversionistas de The Home Depot en el sitio [email protected].

Acciones con derecho a voto en la reunión virtual

Los accionistas que no hayan votado sus acciones antes de la reunión o que deseen cambiar su voto podrán votar sus acciones electrónicamente en la reunión haciendo clic en "Vote Here" en el sitio web de la reunión.

Independientemente de que los accionistas tengan previsto asistir a la reunión, se les anima a votar sus acciones antes de la reunión por uno de los métodos descritos en los materiales de representación proporcionados con antelación. Los accionistas pueden seguir utilizando los materiales de representación que recibieron previamente para votar sus acciones en relación con la reunión.

Los accionistas que ya han votado no necesitan volver a hacerlo.

Acceso a la lista de accionistas con derecho a voto

Durante la reunión, en el sitio www.virtualshareholdermeeting.com/HD2020 se pondrá a disposición de los accionistas una lista electrónica de los accionistas inscritos a la fecha de registro para examinarla, junto con los materiales de representación para la reunión. Los accionistas tendrán que introducir su número de control de 16 dígitos para acceder a la lista de accionistas. La información sobre cómo acceder a la lista de accionistas desde el 11 de mayo de 2020 hasta el día de la reunión está disponible en https://ir.homedepot.com/shareholder-services/annual-meeting.

Cómo asistir a la reunión virtual como invitado

Si no tiene un número de control de 16 dígitos, todavía puede asistir a la reunión como invitado en el modo de sólo escucha. Para asistir como invitado, por favor ingrese a www.virtualshareholdermeeting.com/HD2020 e introduzca la información solicitada en la pantalla para inscribirse como invitado. Tenga en cuenta que no podrá hacer preguntas, votar o examinar la lista de accionistas durante la reunión si participa como invitado.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista especializado en mejoras del hogar más grande del mundo, con 2,292 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot tuvo ventas de $110.2 mil millones y ganancias de $11.2 mil millones. La empresa emplea a más de 400,000 personas. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial del Dow Jones y en el Índice 500 de Standard & Poor's.

