The Home Depot completa su adquisición de HD Supply

ATLANTA, 25 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, el minorista de reformas para el hogar más grande del mundo, ha completado su adquisición de HD Supply Holdings, Inc., por un valor total empresarial (incluido el efectivo neto) de aproximadamente USD $8 mil millones. HD Supply es un distribuidor líder a nivel nacional que comercializa productos de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en los mercados finales multifamiliares y hoteleros. El acuerdo de adquisición de HD Supply fue anunciado el 16 de noviembre de 2020.

"Nos emociona dar la bienvenida a los asociados de HD Supply a The Home Depot," señaló Craig Menear, presidente y director ejecutivo de The Home Depot. "La combinación de ambas empresas nos permitirá ofrecer un mejor servicio a los clientes de MRO, tanto nuevos como actuales, y espero con ansias ver el valor que esta adquisición brindará a nuestros asociados, clientes y accionistas".

Se espera que la adquisición de HD Supply posicione a The Home Depot como el principal proveedor en un mercado altamente fragmentado de MRO, que según las estimaciones de la empresa será de aproximadamente USD $55 mil millones. HD Supply complementa el actual negocio de MRO de The Home Depot con una sólida oferta de productos y capacidades de servicio de valor añadido, un experimentado personal de ventas y una extensa red de distribución específica de MRO que opera en los Estados Unidos y Canadá.

La oferta pública de adquisición de todas las acciones en circulación de HD Supply venció a la medianoche, hora de Nueva York, al término del día 23 de diciembre de 2020. American Stock Transfer & Trust Company, LLC, depositario y agente pagador de la oferta pública, informó a The Home Depot que al vencimiento de la oferta pública, un total de 127,928,897 acciones habían sido válidamente licitadas y no retiradas, lo que representa aproximadamente 82.9 % de las acciones en circulación. Todas las condiciones de la oferta pública se han cumplido y The Home Depot, junto con su subsidiaria Coronado Acquisition Sub Inc., han aceptado un pago de $ 56 por acción en efectivo, sin intereses, sujeto a cualquier retención de impuestos que corresponda, para todas las acciones válidamente licitadas y no retiradas, y pagará a la brevedad por todas dichas acciones. Después de aceptar las acciones licitadas, The Home Depot completó la adquisición de HD Supply mediante la fusión por absorción de Coronado Acquisition Sub Inc. con HD Supply. Como producto de esta fusión, HD Supply se convirtió en una subsidiaria de completa propiedad de The Home Depot. En relación con la fusión, todas las acciones de HD Supply no licitadas válidamente (a excepción de las acciones de propiedad de The Home Depot, Coronado Acquisition Sub Inc., HD Supply o cualquiera de sus respectivas subsidiarias tanto directas como indirectas de propiedad total, y las acciones de propiedad de accionistas de HD Supply que han perfeccionado sus derechos estatutarios de avalúo) se cancelaron y fueron convertidas en el derecho a recibir el mismo monto de $ 56 en efectivo (sin intereses y sujetos a cualquier retención de impuestos) que se pagarán por todas las acciones de HD Supply licitadas válidamente y no retiradas.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista especializado en reformas para el hogar más grande del mundo, con 2,295 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot registró ventas por $ 110.2 mil millones y ganancias por $ 11.2 mil millones. Más de 400,000 asociados trabajan para la compañía. Las acciones de The Home Depot se tranzan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Acerca de HD Supply

HD Supply es uno de los distribuidores mayoristas más grandes de Norteamérica. La empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios de valor añadido a aproximadamente 300,000 clientes posicionados como líderes en el sector del mantenimiento, reparación y operaciones de los espacios habitables. Mediante aproximadamente 44 centros de distribución en 25 estados y dos provincias en Canadá, los casi 5,500 asociados de la empresa ofrecen productos, servicios y experiencia localizada y a la medida del cliente. Para obtener más información, visite www.hdsupply.com.

Ciertas declaraciones indicadas en este documento constituyen "declaraciones prospectivas" según se les define en las leyes federales de valores. Las declaraciones prospectivas pueden guardar relación, entre otras cosas, con la adquisición de HD Supply que involucra riesgos e incertidumbres sustanciales que podrían provocar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones (la "adquisición"); declaraciones acerca de los posibles beneficios de la adquisición; los planes, objetivos, expectativas e intenciones de HD Supply; los riesgos relacionados con la capacidad de cumplir los beneficios anticipados de la adquisición, incluida la posibilidad de que los beneficios esperados de la transacción no se cumplan o no se cumplan dentro del período esperado; el riesgo de que los negocios no se integren con éxito; interrupciones en la adquisición que dificulten el mantenimiento de las relaciones comerciales y operativas; los efectos negativos de la consumación de la adquisición sobre el precio de mercado de nuestras acciones ordinarias, calificaciones crediticias o resultados operativos; costos significativos asociados con la adquisición; responsabilidades desconocidas; el impacto en nuestra empresa, operaciones y resultados financieros de la pandemia de la COVID-19 (que, entre otras cosas, podría afectar muchos de los elementos indicados más adelante); la demanda de nuestros productos y servicios; el crecimiento neto de las ventas; las ventas comparables; los efectos de la competencia; la implementación de iniciativas de tienda, comercio minorista interconectado, cadena de suministro y tecnología; las posiciones de inventario y en stock; el estado de la economía; el estado de los mercados de vivienda y mejoramiento del hogar; estado de los mercados crediticios, incluidas las hipotecas, los préstamos con garantía hipotecaria y el crédito al consumo; el impacto de las tarifas; los problemas relacionados con los medios de pago que aceptamos; la demanda de ofertas de crédito; la gestión de las relaciones con nuestros asociados, proveedores y vendedores; disputas comerciales internacionales, desastres naturales, problemas de salud pública (incluidas pandemias y cuarentenas relacionadas, confinamiento y otras órdenes gubernamentales, y restricciones similares) y otras interrupciones comerciales que podrían interrumpir el suministro, la entrega o la demanda de los productos o servicios de la empresa; la continuación de los programas de recompra de acciones; el desempeño de las ganancias netas; las ganancias por acción; los objetivos de los dividendos; la asignación de capital y gastos; la liquidez; el rendimiento del capital invertido; el apalancamiento de los costos; los gastos de compensación basados en acciones; la inflación y deflación de los precios de las materias primas; la capacidad de emitir deuda en términos y tasas aceptables para nosotros; el impacto y el resultado esperado de las investigaciones, consultas jurídicas, reclamaciones y litigios; el efecto de los cargos contables; el efecto de adoptar ciertos estándares contables; el impacto de los cambios en las regulaciones; apertura y cierre de tiendas; orientaciones para el año fiscal 2020 y más adelante; la perspectiva financiera; y la integración de las empresas adquiridas en nuestra organización y la capacidad de reconocer las sinergias y los beneficios anticipados de dichas adquisiciones. Las declaraciones prospectivas se basan en información actualmente disponible y en nuestras suposiciones, expectativas y proyecciones actuales respecto de los eventos futuros. No debería basarse en nuestras declaraciones prospectivas. Estas declaraciones no son garantía del desempeño futuro y están sujetas a los sucesos, riesgos e incertidumbres que pueden ocurrir en el futuro, muchos de los cuales escapan de nuestro control, dependen de las acciones de terceros o que son actualmente desconocidos para nosotros, así como también suposiciones potencialmente imprecisas que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de nuestras expectativas y proyecciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, aquellos descritos en el apartado 1A, "Factores de riesgo", y en otros apartados de nuestro informe anual en el formulario 10-K de nuestro año fiscal finalizado el 2 de febrero de 2020, y en nuestro informe trimestral en el formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 1 de noviembre de 2020.

Las declaraciones prospectivas se basan solamente en la fecha en que fueron emitidas y no actualizamos dichas declaraciones más allá de lo que exige la ley. Se sugiere, sin embargo, que revise cualquier otra declaración que realicemos acerca de temas afines en nuestras publicaciones periódicas en la Comisión de Bolsa y Valores.

