The Home Depot crea cerca de 500 nuevos puestos de trabajo en Baltimore con sus nuevos centros de distribución

ATLANTA, 10 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® abrió tres nuevos centros de distribución en la revitalizada zona de desarrollo Tradepoint Atlantic de Sparrows Point. El campus de 1.5 millones de pies cuadrados aportará casi 500 nuevos puestos de tiempo completo y parcial a Baltimore y ofrecerá opciones de entrega aún más rápidas a los clientes de la región.

"Nos enfocamos en crear una experiencia de compra más fácil y conveniente para las necesidades de mejoras para el hogar de nuestros clientes, así compren en tiendas o en línea", expresó Stephanie Smith, vicepresidenta sénior de cadena de suministro de The Home Depot. "Al invertir en nuestra cadena de suministro, seguiremos cumpliendo con las expectativas cambiantes de nuestros clientes profesionales y autónomos (DIY), acercándonos a nuestro objetivo de ofrecer entregas el mismo día y el día siguiente al 90 % de la población de los Estados Unidos."

El mercado de Baltimore es un centro clave para la estrategia de entrega y cadena de suministro de The Home Depot. La instalación recién inaugurada es un edificio de 812,000 pies cuadrados que extiende los pasillos de las tiendas al ofrecer suministros para pedidos en línea, proporcionando una gama más amplia de productos directamente a los clientes. Cuenta con una estación de carga de pilas de combustible de hidrógeno de cero emisiones que ofrece una forma sostenible y más eficiente de alimentar equipos de manejo de materiales.

El año pasado, la compañía abrió una instalación de 698,000 pies cuadrados que atiende a clientes profesionales, así como a los autónomos, con entregas sobredimensionadas y a granel directamente a sus lugares de trabajo, ya sea un arrume de madera, un palet de adoquines u otros materiales de gran tamaño, así como un lugar de entrega que amplía la entrega de electrodomésticos de The Home Depot a los clientes en el área de Baltimore.

En 2017, la compañía anunció una inversión de $1,200 millones en su cadena de suministro y está en proceso de construir su red con alrededor de 150 nuevas instalaciones en todo el país. Estas incluyen una variedad de formatos para satisfacer las necesidades únicas de diferentes clientes en el cambiante mundo del comercio minorista. En la actualidad, The Home Depot opera cinco centros de distribución en todo el estado de Maryland, donde atiende 42 tiendas.

La contratación para los puestos de almacén y conducción está en marcha a medida que continúa la expansión de la cadena de suministro de la compañía. Quienes estén interesados en los puestos de trabajo disponibles pueden visitar careers.homedepot.com para acceder al proceso rápido y sencillo de aplicación, o enviar un mensaje de texto con la palabra JOBS al número 52270 para recibir un enlace mediante el que podrán aplicar a las vacantes locales. The Home Depot está comprometida a retribuir a sus asociados y comunidades y ofrece beneficios a la medida para cualquier etapa de la vida de un asociado, desde reembolsar matrículas académicas hasta respaldar el cuidado de dependientes para niños y ancianos. Recientemente, la compañía fue reconocida por Forbes como uno de los Mejores Empleadores para la Diversidad y es elogiada con regularidad como una de las mejores empresas para desarrollar una carrera: de hecho, el año pasado, la compañía celebró 120,000 movimientos internos de carrera.

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. La Compañía opera un total de 2,298 tiendas Home Depot en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Ciertas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones prospectivas" como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas pueden relacionarse, entre otras cosas, con la implementación de iniciativas de interconexión entre ventas y cadena de suministro; el impacto en nuestra empresa, operaciones y resultados financieros de la pandemia de la COVID-19 y la recuperación relacionada con la misma; nuestros planes, estrategias, iniciativas y objetivos de negocios, así como su ejecución e impacto previstos; la gestión de las relaciones con nuestros asociados, contratistas y proveedores; asignación de capital y gastos; y nuestras suposiciones y expectativas con respecto a cualquiera de los factores anteriores.

Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible actualmente y en nuestras suposiciones, expectativas y proyecciones actuales acerca de los eventos futuros. Estas declaraciones no son garantía de rendimiento futuro y están sujetas a eventos, riesgos e incertidumbres futuros —muchos de los cuales están fuera de nuestro control, dependen de las acciones de terceros o actualmente son desconocidos para nosotros— así como a suposiciones potencialmente imprecisas que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de nuestras expectativas y proyecciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, a los descritos en el apartado 1A, "Risk Factors" ("Factores de riesgo"), y en otras partes de nuestro informe anual en el formulario 10-K para nuestro año fiscal finalizado el 31 de enero de 2021 y en nuestros informes trimestrales subsiguientes en el formulario 10-Q.

