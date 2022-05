The Home Depot declara un dividendo de $1.90 para el primer trimestre

ATLANTA, 19 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, anunció hoy que su junta directiva declaró un dividendo en efectivo de $1.90 por acción para el primer trimestre. El dividendo es pagadero al 16 de junio de 2022 a los accionistas registrados al cierre de operaciones el 2 de junio de 2022. Este es el 141.o trimestre consecutivo en que la compañía ha pagado un dividendo en efectivo.

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del primer trimestre, la compañía operaba un total de 2,316 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se ubicó en la posición n.° 18 en la lista Fortune 500 2021.

