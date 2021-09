The Home Depot destina $10 millones a fondos de capital de riesgo para promover la diversidad y la innovación

ATLANTA, 28 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, invertirá $10 millones en fondos de capital de riesgo que promueven la diversidad, la tecnología y el emprendimiento: Advancement Initiative de Base10 Partners, L'ATTITUDE VENTURES y Plexo Capital. Estas inversiones son parte del compromiso de la compañía de crear oportunidades significativas, inclusivas y sostenibles para empresas de propiedad de minorías y facultades y universidades históricamente afroamericanas (HBCU).

Base10 Partners es una empresa de capital de riesgo que invierte en automatización para la economía real. Base10 lidera Advancement Initiative, un fondo en etapa de crecimiento que invierte en empresas durante su etapa previa a la oferta pública inicial con el objetivo de generar asistencia financiera para 100,000 estudiantes de HBCU.





L'ATTITUDE VENTURES es un fondo de inversión en etapa temprana que cataliza el crecimiento económico de los Estados Unidos invirtiendo exclusivamente en emprendedores latinos de los Estados Unidos que aprovechan la tecnología para generar cambios en los mercados grandes y de alto crecimiento.





Plexo Capital es un inversionista institucional que asigna capital para financiar el ecosistema inicial global invirtiendo en fondos de capital de riesgo que están creando la próxima generación de franquicias y empresas privadas lideradas por emprendedores que construyen el futuro.

Como parte de estas inversiones de capital de riesgo, The Home Depot colaborará con cada fondo para aportar información, tutoría y vasta experiencia en el sector a varios fundadores y empresarios.

"El futuro de la venta minorista radica en la tecnología y la innovación, y estamos comprometidos a invertir en líderes de pensamiento diversos que nos ayuden a generar cambios en nuestro sector", expresó Richard McPhail, director financiero y vicepresidente ejecutivo de The Home Depot.

"Esforzarnos por cerrar la brecha de riqueza y avanzar en la educación para todos son dos de los compromisos de diversidad, equidad e inclusión que propusimos en 2020", afirmó Derek Bottoms, director de diversidad y vicepresidente de relaciones con los asociados de The Home Depot. "Invertir en estos tres fondos de capital de riesgo en particular pone en acción estos objetivos de manera significativa".

Desde 2017, The Home Depot y The Home Depot Foundation han destinado más de $45 millones en organizaciones que trabajan para mejorar la equidad social. En 2020, The Home Depot anunció que duplicaría su inversión a un millón de dólares anuales para el programa Retool Your School, que beneficia a facultades y universidades históricamente afroamericanas. La compañía también anunció su objetivo de diseñar un programa para incentivar a sus propios proveedores a que aumenten sus negocios con proveedores diversos y amplíen el impacto de la compañía en el proceso de producción con diversas organizaciones de todo el país.

