The Home Depot, en su Informe de Responsabilidad anual, anuncia sus objetivos en energía renovable y se compromete a eliminar la espuma de EPS y la película de PVC de sus marcas privadas para el año 2023

ATLANTA, 23 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo, anunció hoy avances en sostenibilidad en toda la empresa en su Informe de Responsabilidad de 2020, que resalta los avances de la empresa en 2019 en lo que respecta a sus pilares estratégicos de responsabilidad corporativa: enfoque en las personas, operación sostenible y fortalecimiento de las comunidades. El informe también introduce varios objetivos nuevos y brinda una actualización sobre la reciente respuesta de la empresa ante el COVID-19 y los temas de igualdad social.

Los nuevos objetivos incluyen un compromiso de producir y adquirir desde 335 megavatios de energía procedente de proyectos de energía renovable y alternativa para el año 2025 – equivalente a la energía que se necesita para alimentar más de 90,000 hogares. Además, la empresa se comprometió a eliminar la espuma de poliestireno expandido (EPS) y la película de cloruro de polivinilo (PVC) de los empaques de su marca privada para el año 2023.

Como parte de su compromiso existente para reducir las emisiones de dióxido de carbono en 50 por ciento para el año 2035, The Home Depot redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero en 10 por ciento en 2019, algo que estuvo impulsado principalmente por reducciones en el consumo energético y mayores eficiencias en la cadena de suministros. La empresa redujo su consumo de electricidad en las tiendas en Estados Unidos en 383 millones de kilovatios horas, triplicando su reducción del 2018 y al mismo tiempo ampliando su presencia con la adición de tres nuevas tiendas en Estados Unidos.

"Consideramos que nuestro compromiso con el avance continuo en temas medioambientales, sociales y de gobernanza ha posibilitado que nuestra empresa sea más fuerte, ha tenido un impacto positivo duradero sobre el medio ambiente, ha fortalecido nuestras relaciones con asociados y consumidores y ha creado valor a largo plazo para los accionistas", señaló Craig Menear, presidente de la junta directiva, CEO y presidente de The Home Depot. "Quiero agradecer a nuestros asociados y proveedores por los avances considerables que hemos logrado durante el último año y espero que continuaremos realizando progresos significativos en el futuro".

La estrategia de la Responsabilidad Corporativa de The Home Depot está centrada sobre tres pilares fundamentales: enfoque en las personas, operación sostenible y fortalecimiento de las comunidades.

Enfoque en las personas

The Home Depot continuó avanzando en la mejora de su diversidad e inclusión en 2019. El año pasado, más del 33 por ciento de las nuevas contrataciones fueron mujeres y más del 50 por ciento fueron étnicamente diversas. En 2020, en apoyo a su compromiso con la igualdad racial y la justicia social, la empresa estableció una fuerza de trabajo liderada por ejecutivos para expandir aún más su trabajo permanente dirigido al fortalecimiento de las comunidades afroamericanas y de otras minorías, a combatir la discriminación y a profundizar su diversidad.

En 2019, The Homer Fund – el fondo de asistencia financiado por los asociados de The Home Depot – proporcionó a más de 8,200 asociados más de $16 millones en subvenciones. Desde su fundación en 1999, The Homer Fund ha concedido a los asociados necesitados más de $200 millones en subvenciones.

millones en subvenciones. Desde su fundación en 1999, The Homer Fund ha concedido a los asociados necesitados más de millones en subvenciones. Para apoyar a los asociados durante la pandemia del COVID-19, The Home Depot ha proporcionado más de $1,000 millones en beneficios ampliados hasta la fecha. Estos beneficios incluyen mayor tiempo libre pagado para todos los asociados por horas (y tiempo adicional para los asociados mayores de 65 años o aquellos dentro de las categorías con mayor riesgo según las definen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), bonificaciones semanales para asociados a tiempo completo y a tiempo parcial por horas, así como extensión, sin copago, del cuidado de emergencia para dependientes.

Operación sostenible

En 2019, las tiendas de The Home Depot en Estados Unidos usaron 35 por ciento menos electricidad que en el año 2010. El considerable avance en ahorro energético alcanzado por la empresa en 2019 estuvo liderado por la instalación progresiva de iluminación LED en sus tiendas en Estados Unidos. Al cierre del 2019, aproximadamente el 60 por ciento de sus tiendas en Estados Unidos contaban con iluminación LED instalada, y las mejoras continúan. En general, el consumo energético en las tiendas de Estados Unidos descendió 12 por ciento el pasado año.

The Home Depot se ha comprometido a producir o adquirir desde 335 megavatios de energía procedente de proyectos de energía renovable y alternativa para el año 2025, y como tal, la empresa tiene planes de prácticamente duplicar la cantidad de tiendas con paneles solares instalados en el lugar y de continuar aprovechando celdas de combustible instaladas en el lugar y energía eólica y solar proveniente de otros sitios.

Mediante la asociación con proveedores para mejorar los productos y los empaques se eliminaron 1.44 millones de libras de plástico y otros 7.73 millones de libras de plástico virgen se reemplazaron por plástico reciclado en 2019.

Una cadena de suministros más eficiente significa menores costos empresariales y un menor impacto sobre el medio ambiente. Al llenar al máximo los camiones para maximizar el espacio la empresa pudo evitar aproximadamente 10,500 viajes de camiones que habrían recorrido 15 millones de millas. The Home Depot también se está asociando con otras empresas para llenar camiones que no están totalmente cargados mediante la compra y venta de espacios en los camiones. Además, mediante el uso de la inteligencia artificial para aprovechar los datos sobre desempeño óptimo de los camiones en base al peso, la empresa está posibilitando que los camiones más llenos hagan un uso más eficiente del combustible.

Fortalecimiento de las comunidades

La Fundación Home Depot continuó sus esfuerzos encaminados a mejorar los hogares y las vidas de los veteranos de Estados Unidos, a ayudar a las comunidades afectadas por desastres naturales y a capacitar a trabajadores calificados para salvar la brecha laboral. Desde 2011, la inversión total de la Fundación en causas relacionadas con los veteranos ha sobrepasado los $335 millones – parte de su compromiso de $500 millones para el año 2025.

millones – parte de su compromiso de millones para el año 2025. La Fundación ha establecido programas de capacitación en oficios para militares y estudiantes de escuela preparatoria en más de 15 estados, así como un innovador programa K12 en Georgia , todo esto como parte de su compromiso de $50 millones para capacitar a más de 20,000 trabajadores calificados para el año 2028 con el fin de abordar la escasez de mano de obra calificada y de proporcionar una ruta hacia empleos de calidad.

, todo esto como parte de su compromiso de millones para capacitar a más de 20,000 trabajadores calificados para el año 2028 con el fin de abordar la escasez de mano de obra calificada y de proporcionar una ruta hacia empleos de calidad. En 2019, la Fundación donó $3.5 millones para ayudar a las comunidades a recuperarse de desastres naturales y se asoció con organizaciones sin fines de lucro como Operation Blessing, la Cruz Roja Americana, Team Rubicon y Convoy of Hope.

millones para ayudar a las comunidades a recuperarse de desastres naturales y se asoció con organizaciones sin fines de lucro como Operation Blessing, la Cruz Roja Americana, Team Rubicon y Convoy of Hope. Durante toda la crisis del COVID-19, The Home Depot ha priorizado la seguridad y el bienestar de asociados y clientes, a la vez que sus tiendas han permanecido abiertas para proporcionar productos y servicios esenciales a sus comunidades. La empresa ha contribuido con más de $50 millones en apoyo a las comunidades, lo cual incluye donaciones de equipos de protección personal (PPE) para primeros intervinientes, hospitales y trabajadores de la salud. Más del 95 por ciento de sus tiendas han contribuido con PPE y otros suministros en sus comunidades locales.

Como novedad en el informe de este año se encuentra la inclusión de divulgaciones alineadas con los marcos del Consejo de Normas de Contabilidad de la Sostenibilidad (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) y del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). La empresa también continúa aplicando las normas para informes de sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI) como una herramienta de identificación y de referencia cruzada, algo que ha hecho durante los últimos 5 años, y destaca 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que se alinean dentro de la esfera de influencia de The Home Depot. Además de estos marcos de divulgación, el informe incluye gráficos sobre puntos de contacto de materialidad, el avance en el alcance de los objetivos propuestos y un gráfico sobre transparencia en ESG que destaca parámetros medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) clave de The Home Depot desde 2017 hasta 2019.

Para obtener más información acerca del compromiso de The Home Depot con temas medioambientales, sociales y de gobernanza, consulte el Informe sobre Responsabilidad de 2020 en la sala de prensa corporativa de The Home Depot, Built from Scratch.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo, con 2,293 establecimientos minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot tuvo ventas por $110,200 millones y ganancias por $11,200 millones. La empresa tiene más de 400,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y la empresa figura en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Ciertas declaraciones contenidas aquí constituyen "declaraciones a futuro" como se definen en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones a futuro pueden estar relacionadas, entre otras cosas, con nuestros objetivos, compromisos y programas y proyecciones de resultados futuros; el impacto sobre nuestros negocios, operaciones y resultados financieros de la pandemia del COVID-19; nuestros planes, estrategias, iniciativas y objetivos empresariales y su ejecución e impacto esperado; gestión de las relaciones con nuestros asociados, proveedores y vendedores; y nuestras suposiciones y expectativas con respecto cualquiera de lo anterior. Las declaraciones a futuro se basan en la información actualmente disponible y en nuestras suposiciones, expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros. Estas declaraciones no son garantías de desempeño futuro y están sujetas a eventos futuros, riesgos e incertidumbres – que en muchos casos están fuera de nuestro control, dependen de las acciones de terceras partes, o actualmente nosotros desconocemos – así como en suposiciones que pueden ser inexactas y que pudieran hacer que los resultados reales difieran materialmente de nuestras expectativas y proyecciones. Tales riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, los que se describen en el Epígrafe 1A, "Factores de riesgo", y en otras partes de nuestro Informe Anual en Formulario 10-K para nuestro año fiscal que cerró el 2 febrero de 2020 y en nuestros subsecuentes Informes Trimestrales en Formulario 10-Q.

Las declaraciones a futuro se refieren solamente a la fecha en que se hacen, y no asumimos obligación alguna de actualizar estas declaraciones, excepto según lo requiera la ley. No obstante, se le aconseja que revise otras divulgaciones que realizamos sobre temas relacionados en nuestras presentaciones periódicas ante la Comisión de Bolsa y Valores.

