The Home Depot exigirá mascarillas faciales en todas las tiendas de Estados Unidos

ATLANTA, 17 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® anunció hoy que, a partir del miércoles, 22 de julio, los compradores deberán usar mascarillas o coberturas faciales en el interior de todas las tiendas de los Estados Unidos. No se requerirá el uso de mascarillas a los niños pequeños o aquellas personas que tengan una afección médica válida.

En la actualidad, alrededor del 85% de las tiendas de Home Depot exigen ya mascarillas faciales en cumplimiento de normativas locales y estatales, y todos los asociados de Home Depot deben usar mascarillas en tiendas, centros de distribución y otras instalaciones.

"Apreciamos a todos nuestros asociados, que, durante toda la pandemia de covid-19, han estado trabajando tan duramente para atender a nuestros clientes con los productos esenciales que necesitan, y queremos agradecer a nuestros clientes por su cooperación mientras trabajamos para proteger a todos en nuestras tiendas", dice Ann-Marie Campbell, vicepresidenta ejecutiva de tiendas de The Home Depot.

The Home Depot recordará este nuevo requisito a los clientes con carteles en todas las entradas de las tiendas y mediante anuncios de audio en los sistemas de altavoces de las tiendas. Habrá capitanes del distanciamiento social y empleados de las tiendas disponibles para entregar mascarillas a aquellos compradores que no tengan una. Para los clientes que prefieran opciones alternativas a la compra en tiendas, homedepot.com ofrece la conveniencia de entregas en la acera y a domicilio.

Además de exigir mascarillas, The Home Depot sigue promoviendo el distanciamiento social y físico en las tiendas mediante marcas en el suelo, carteles, anuncios por altavoces y escudos de plexiglás para ayudar a clientes y asociados a mantener una distancia segura.

Si desea más información sobre la respuesta de The Home Depot al covid-19 y las medidas de seguridad en las tiendas, visite https://corporate.homedepot.com.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista especializado en mejoras para el hogar más grande del mundo, con 2,293 establecimientos minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot tuvo ventas por US$ 110,200 millones y ganancias por US$ 11,200 millones. La Compañía tiene más de 400,000 empleados. Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y la empresa figura en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor 500.

