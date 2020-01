The Home Depot Foundation destina $250,000 a la ayuda a Puerto Rico tras el terremoto

ATLANTA, 16 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation anunció hoy una donación de $250,000 en respuesta a la continua actividad sísmica que sacude a Puerto Rico.

The Home Depot Foundation está trabajando con sus socios nacionales sin fines de lucro, entre ellos la Cruz Roja Americana, Convoy of Hope, Operation Blessing, Team Rubicon y All Hands and Hearts para evaluar las necesidades, distribuir comidas y suministros de emergencia y dar atención individual. Los suministros de emergencia son, entre otros, agua, cubiertas de lona alquitranada, mosquiteros, botiquines de primeros auxilios, generadores y más.

"Nuestros corazones están con nuestros asociados, clientes y comunidades afectados por la continua actividad sísmica en Puerto Rico", dijo Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Hemos participado en esfuerzos de recuperación a largo plazo en Puerto Rico desde el huracán María en 2017 y seguiremos trabajando en estrecha relación con nuestros socios sin fines de lucro para llevar alivio a las comunidades impactadas por los terremotos".

The Homer Fund, el programa de asistencia a los empleados de Home Depot, ha estado procesando activamente donaciones para asociados afectados en Puerto Rico. En 2019, The Homer Fund donó más de $1 millón a asociados necesitados después de un desastre.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos estadounidenses, entrenar a trabajadores calificados para eliminar la desigualdad laboral y apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $330 millones en causas relacionadas con los veteranos, y ha mejorado más de 46,000 viviendas e instalaciones de veteranos en 4,500 ciudades. La Fundación ha prometido invertir $500 millones en causas relacionadas con los veteranos para 2025.

Para más detalles sobre The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook + Instagram @HomeDepotFoundation.

