The Home Depot Foundation destinará hasta $1 millón para las comunidades devastadas por el tornado

La asistencia para ayuda en desastres de 2021 supera los $7 millones

ATLANTA, 14 de diciembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation anunció el compromiso de donar hasta $1 millón para apoyar los esfuerzos inmediatos de ayuda ante desastres y recuperación a largo plazo en las comunidades afectadas por el devastador tornado que azotó la zona central de los Estados Unidos. Con esta nueva subvención, el compromiso de capital hecho por la Fundación para atención de desastres en 2021 superan los $7 millones.

Inmediatamente después de las tormentas, las tiendas del área y Team Depot, la fuerza laboral voluntaria de The Home Depot, comenzaron a donar y distribuir agua, bolsas de basura, baldes y otros artículos esenciales a las zonas afectadas. Los asociados voluntarios de Team Depot de Kentucky, Tennessee, Arkansas e Illinois siguen reuniendo y distribuyendo suministros de ayuda para que sean donados a las comunidades afectadas.

Mientras tanto, la Fundación sigue trabajando en estrecha colaboración con sus asociados nacionales sin fines de lucro, American Red Cross, Operation Blessing, Convoy of Hope y Team Rubicon, para proporcionar refugio y movilizar camiones con kits de ayuda. El equipo de comercialización en terreno de The Home Depot también ha estado trabajando intensamente para trasladar suministros de emergencia, como generadores, a las zonas afectadas.

The Homer Fund, el programa de asistencia para los empleados de Home Depot, ofrece apoyo financiero inmediato a cada asociado afectado que necesite vivienda segura, alimentos y ropa. Los asociados afectados por las tormentas recibieron fondos de emergencia para cubrir gastos de hotel, alimentos y ropa mientras se encontraban fuera de sus hogares. Hasta la fecha, The Homer Fund ha otorgado subvenciones por más de $2.6 millones para asistir a los asociados afectados por desastres naturales en 2021.

"Nuestros pensamientos más sinceros están con las comunidades que se han visto afectadas por estos devastadores tornados", comentó Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "The Home Depot Foundation está comprometida a apoyar los esfuerzos de recuperación en seis estados y trabajará con nuestros socios sin fines de lucro y asociados voluntarios de Team Depot para ayudar a las comunidades y familias afectadas por este evento catastrófico".

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de los Estados Unidos, capacitar técnicos calificados para cerrar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $400 millones en causas de veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. La Fundación se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro.

