The Home Depot Foundation invierte para construir y mejorar más de 800 viviendas para veteranos sin hogar

Más de $8 millones en subvenciones incrementales a organizaciones sin fines de lucro ayudarán a brindar viviendas a miles de veteranos en todo el país

ATLANTA, 8 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con más de 37,000 veteranos que se calcula que no tienen hogar, Home Depot Foundation ha concedido $8 millones adicionales a socios sin fines de lucro como parte de su compromiso global de 500 millones de dólares para las causas de los veteranos. Las personas que han prestado servicios en el ejército de los Estados Unidos siguen figurando en alto porcentaje entre la población de adultos sin hogar, según estimaciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos.

Home Depot Foundation ha trabajado activamente para combatir la crisis durante la última década. Las subvenciones más recientes se destinarán a financiar la construcción y renovación de más de 800 viviendas, programas residenciales a corto plazo, servicios de apoyo y otros programas destinados a poner fin a la falta de vivienda de los veteranos.

"Durante la última década, The Home Depot Foundation ha invertido más de $110 millones para garantizar que los héroes de nuestra nación puedan superar con éxito su problema habitacional a través del acceso a viviendas y servicios de apoyo", señaló Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Si bien los factores que originan el problema son complejos, la misión es clara: juntos, debemos poner fin a la falta de vivienda de los veteranos. Nos enorgullece asociarnos con organizaciones comprometidas a llevar esta visión a la vida".

La Fundación se ha asociado con importantes organizaciones sin fines de lucro nacionales para garantizar que los héroes de nuestra nación tengan acceso a viviendas asequibles, entre las que se incluyen la National Coalition of Homeless Veterans, Volunteers of America, Community Solutions y Housing Assistance Council. Las nuevas subvenciones para estas organizaciones harán lo siguiente:

Ayudar a miles de veteranos sin hogar en las principales ciudades a trasladarse a una vivienda

Apoyar en la construcción y rehabilitación de unidades de vivienda de apoyo permanente y unidades de vivienda de transición

Poner a disposición de los ciudadanos mayores recursos y herramientas para la vivienda asequible

Ayudar a los veteranos de bajos ingresos que corren el riesgo de carecer de vivienda en las comunidades rurales a acceder a una vivienda asequible

"Volunteers of America está comprometida a poner fin a la falta de vivienda de los veteranos e impedir que otros se queden sin hogar, y a través de esta donación de $1.9 millones de The Home Depot Foundation, podremos ofrecer servicios y vivienda a más veteranos en todo el país", expresó Tanisha Smith, vicepresidenta de Alianzas Corporativas de Volunteers of America. "A través de las viviendas de emergencia y transición, el apoyo en salud mental, la gestión de casos, el impulso del empleo y los servicios de mentoría, estamos comprometidos a ayudar a los veteranos a superar las barreras que existen entre ellos y una vida estable y segura".

A través del programa de Subvenciones para vivienda de veteranos de la Fundación, se distribuirán más de $3.7 millones a organizaciones sin fines de lucro que generan un impacto directo en sus comunidades locales. La inversión de $1 millón de la Fundación en el área metropolitana de Los Ángeles ayudará U.S.VETS y Century Villages at Cabrillo, Inc. a construir más de 200 nuevas viviendas para veteranos de bajos ingresos y para quienes no tienen hogar. En Orlando, la subvención de The Home Depot Foundation apoyará a Step Up on Second Street, Inc. con la construcción de 101 viviendas de apoyo permanente, de las cuales 30 unidades estarán reservadas para veteranos y sus familias. Se han otorgado fondos adicionales a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en Atlanta, San Francisco, Tampa, Washington, D.C., y Portland, Oregón, entre otras ciudades.

