The Home Depot Foundation supera los $400 millones en apoyo a los veteranos

ATLANTA, 11 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation superó los $400 millones invertidos para apoyar a veteranos militares de los Estados Unidos desde 2011, año en el que anunció por primera vez un compromiso formal con las causas de los veteranos. Desde entonces, esta promesa ha crecido hasta llegar a $500 millones para el año 2025, centrándose principalmente en iniciativas de vivienda para veteranos.

"The Home Depot y The Home Depot Foundation quieren que todos los veteranos tengan acceso a viviendas seguras y asequibles que se ajusten a sus necesidades individuales", comentó Craig Menear, presidente y director ejecutivo de The Home Depot. "Nos esforzamos por ayudar a los veteranos a vivir de manera independiente realizando reparaciones críticas para el hogar, proporcionando hogares inteligentes sin hipotecas y ayudando a poner fin a la falta de vivienda de veteranos con nuestros socios sin fines de lucro".

Desde 2010, el número de veteranos sin vivienda en los Estados Unidos ha disminuido casi a la mitad, según indica el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, y 13 ciudades han logrado erradicar la falta de vivienda de veteranos. Sin embargo, cada noche, más de 37,000 veteranos enfrentan la falta de vivienda, y casi tres millones viven en viviendas inadecuadas, según las últimas estimaciones del Consejo de Asistencia de Vivienda (HAC).

Durante la última década, la Fundación se ha enfocado en poner fin a la falta de vivienda de los veteranos, mejorar las viviendas de los veteranos a través de importantes reparaciones y la construcción de hogares inteligentes accesibles para veteranos heridos de gravedad en combate. Los $400 millones invertidos hasta la fecha han ayudado a la Fundación y a sus aliados nacionales sin fines de lucro a construir, renovar y mejorar más de 50,000 hogares e instalaciones para veteranos, y a brindar asistencia crítica a los veteranos y a sus familias en situación de necesidad.

Team Depot, la fuerza voluntaria de asociados de The Home Depot, ha prestado servicio voluntario a veteranos durante más de 1.25 millones de horas desde 2011. El Team Depot ofrece apoyo directo en el terreno, sudando la camiseta de forma equitativa para ayudar a los socios sin fines de lucro a mejorar los hogares e instalaciones de vivienda de los veteranos en comunidades de todo el país.

Este año, la Fundación conmemoró 10 años de alianza e impacto en asuntos de los veteranos con organizaciones como Habitat for Humanity, Volunteers of America, Operation Homefront, Semper Fi & America's Fund y U.S.VETS, entre otras.

"Desde 2011, hemos trabajado con algunas de las principales organizaciones de servicio a los veteranos del país para lograr un impacto positivo para los veteranos, muchos de los cuales enfrentan la falta de vivienda, inseguridad habitacional o viviendas que dificultan su movimiento o capacidad para vivir de manera independiente debido a lesiones conexas con el servicio", señaló Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Estamos orgullosos de servir junto a nuestros socios que trabajan incansablemente para apoyar a los veteranos. Sabemos que queda mucho trabajo por hacer, y nos sentimos honrados de seguir prestando servicios junto a estas increíbles organizaciones".

El Día de los Veteranos también marca el regreso de la campaña Operation Surprise de la Fundación, que tiene como objetivo brindar momentos de sorpresa y apoyo para los veteranos y las comunidades necesitadas. Trabajando con socios sin fines de lucro y Team Depot, la Fundación ejecutará acciones de servicio y sorpresas en celebración de sus 10 años de impacto en el campo de las viviendas para veteranos, comenzando con 10 proyectos críticos de reparación de viviendas en honor al Día de los Veteranos. Estos 10 proyectos, que se llevan a cabo de costa a costa, desatarán cientos de trabajos voluntarios del Team Depot que pintarán futuros más brillantes para las comunidades en situación de necesidad.

Siga a #OperationSurprise para ver cómo The Home Depot Foundation continuará atendiendo a las comunidades de todo el país esta temporada de generosidad.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de los Estados Unidos, capacitar técnicos calificados para cerrar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $400 millones en causas de veteranos y ha mejorado para ellos más de 50,000 viviendas e instalaciones. La Fundación se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro.

Para obtener más información acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del segundo trimestre, la compañía operaba un total de 2,298 tiendas The Home Depot en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1685304/The_Home_Depot_Foundation_Logo.jpg

