The Home Depot Foundation y Home Builders Institute forman alianza con 100 Black Men of America, Inc. para ofrecer oportunidades de capacitación técnica a jóvenes de comunidades desfavorecidas

ATLANTA, 2 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation y su socio de capacitación técnica sin fines de lucro, Home Builders Institute (HBI), forman una alianza estratégica con 100 Black Men of America, Inc. para incrementar la instrucción técnica y las oportunidades de carrera para los jóvenes afroamericanos.

Este otoño, las tres organizaciones lanzarán un programa piloto de capacitación técnica destinado para comunidades marginadas de Atlanta, Filadelfia y San Francisco. El programa ofrecerá talleres de desarrollo de habilidades, experiencia laboral, oportunidades de práctica y certificaciones de capacitación certificada previa a la formación (PACT) reconocidas por la industria. Los programas están diseñados para preparar a los jóvenes afroamericanos para carreras significativas y serán impartidos mediante los actuales programas extraescolares de 100 Black Men of America.

Además, The Home Depot Foundation activó una novedosa alianza con su socio local sin fines de lucro, Russell Innovation Center for Entrepreneurs (RICE). RICE está impulsado por el impacto en la comunidad y se dedica a empoderar a los emprendedores afroamericanos y a los propietarios de pequeñas empresas. La Fundación apoyará la construcción de un espacio creativo al aire libre en las instalaciones de RICE llamado "The Yard" ("El Patio").

"A medida que trabajamos para cubrir las casi 300,000 oportunidades de carrera vacantes en el sector de las carreras técnicas, tenemos que seguir defendiendo la inclusión de la diversidad de talentos", sostuvo Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "La Fundación está feliz de asociarse con Home Builders Institute, 100 Black Men of America, Inc. y The Russell Innovation Center for Entrepreneurs para trabajar con el objetivo de eliminar las desigualdades raciales y sociales a través de programas de educación y desarrollo laboral".

Existen datos de la Oficina de Estadísticas de Trabajo de los Estados Unidos para 2020 que indican que las industrias de mano de obra calificada están dominadas por el segmento caucásico masculino, mientras que los segmentos femenino y afroamericano están desproporcionadamente subrepresentados. Los técnicos afroamericanos representan apenas el seis por ciento de la fuerza laboral de los sectores de construcción, arquitectura e ingeniería.

"Estamos felices de recibir esta generosa subvención de parte de Home Depot. Esta inversión nos ayudará a ampliar nuestra fuerza laboral juvenil y las iniciativas de preparación profesional con un enfoque específico en las ocupaciones del campo de la construcción, que son muy importantes para la recuperación económica", comentó Chuck Baker, presidente de la junta de 100 Black Men del Área de la Bahía.

"El logro más importante que alcanzaremos mediante esta alianza es darles a los jóvenes la oportunidad de trabajar duro en una labor que lo amerite", señaló Tadar Muhammad, vicepresidente sénior de HBI para alianzas estratégicas y desarrollo. "Sabemos que cuando nuestros estudiantes adquieren habilidades rentables, les otorgamos una oportunidad para mejorar cada elemento de sus vidas y de las vidas de sus seres queridos".

Recientemente, The Home Depot Foundation presentó su programa de becas Path to Pro de $250,000 y adjudicó $30,000 en becas para celebrar a los estudiantes del Día Nacional de la Firma de SkillsUSA. Ambas iniciativas fueron implementadas con el fin de capacitar a las próximas generaciones de técnicos calificados. Para obtener más información acerca del programa de becas Path to Pro, visite https://www.myscholarship.app/home-depot-foundation.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de los Estados Unidos, capacitar a técnicos calificados para cerrar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $375 millones en causas de veteranos y ha mejorado más de 50,000 hogares e instalaciones de dicho grupo. La Fundación se comprometió a invertir USD 500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro.

Para obtener más información acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Acerca de Home Builders Institute

Home Builders Institute (HBI) brinda capacitación para trabajadores calificados de la industria de la construcción. A través de la capacitación previa a la formación, programas de certificación y servicios de inserción laboral, HBI brinda a sus graduados las habilidades y experiencia que necesitan para desarrollar una carrera y cambiar sus vidas. Visite www.hbi.org para obtener más información acerca de HBI y síganos en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn.

