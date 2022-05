The Home Depot gana el premio Socio Minorista del Año por la Excelencia Sostenida de ENERGY STAR 2022

ATLANTA, 6 de mayo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por undécima vez, The Home Depot® ha sido reconocida por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y el Departamento de Energía de los Estados Unidos por su alianza con ENERGY STAR.

Cada año, el programa ENERGY STAR honra a un grupo de empresas y organizaciones que han realizado contribuciones sobresalientes para proteger el medioambiente a través de logros energéticos superiores. The Home Depot sigue trabajando para disminuir su impacto ambiental reduciendo el consumo de electricidad e impulsando la capacidad de energía alternativa y renovable. Desde 2010, The Home Depot ha reducido el consumo de electricidad en sus tiendas en los Estados Unidos en un 44 %, y actualmente opera celdas de combustible generadoras de electricidad en más de 200 tiendas. Para 2030, la compañía busca producir o adquirir electricidad renovable equivalente a las necesidades de electricidad de todas sus instalaciones, lo que amplía aún más sus esfuerzos por mejorar el medioambiente a través de energía más limpia.

"Superamos nuestro objetivo de varios años de ayudar a nuestros clientes a ahorrar $2,800 millones en facturas de servicios públicos a través de la compra y el uso adecuado de productos de bajo consumo energético", señaló Ron Jarvis, director de Sostenibilidad de The Home Depot. "Los productos con la etiqueta ENERGY STAR fueron clave para ese logro. Este es un gran honor, y me gustaría agradecer a nuestros colaboradores y clientes que han adoptado los más de 15,000 productos ENERGY STAR que ofrecemos en las tiendas y en Internet".

Los ganadores del premio de ENERGY STAR lideran sus industrias en la producción, venta y adopción de productos, viviendas, edificios, servicios y estrategias de bajo consumo energético. Estos esfuerzos son esenciales para luchar contra el cambio climático y proteger la salud pública.

"Sabemos que será necesario que todos trabajemos en forma conjunta para abordar la crisis climática, y los socios ganadores de los premios ENERGY STAR 2022 están demostrando lo que se necesita para construir un futuro más sostenible", señaló Michael S. Regan, administrador de la EPA.

The Home Depot ha sido socio de ENERGY STAR desde 2001 por su liderazgo y su compromiso a largo plazo con la eficiencia energética a través de la promoción de productos con certificación ENERGY STAR.

La compañía fue galardonada con otros tres premios de la Agencia de Protección Ambiental que reflejan su compromiso con las prácticas empresariales sostenibles: el Premio a la Excelencia SmartWay 2021, el Premio al Socio del Año WaterSense 2021 y el Premio al Socio del Año Safer Choice 2021. Para obtener más información sobre los aportes de The Home Depot para operar de manera sostenible, visite corporate.homedepot.com.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del año fiscal 2021, la compañía operaba un total de 2,317 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500. The Home Depot se ubicó en la posición n.° 18 en la lista Fortune 500 2021.

Acerca de ENERGY STAR

ENERGY STAR® es el símbolo de eficiencia energética respaldado por el gobierno que ofrece información sencilla, creíble e imparcial en la que confían los consumidores y las empresas para tomar decisiones bien fundamentadas. Miles de organizaciones industriales, comerciales, de servicios públicos, estatales y locales, incluidas más del 40 % de las empresas de la lista Fortune 500®, confían en su alianza con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos para ofrecer soluciones de ahorro de costos y eficiencia energética. Desde 1992, ENERGY STAR y sus socios han ayudado a familias y empresas estadounidenses a ahorrar más de $500,000 millones en costos de energía y lograr reducciones de gases de efecto invernadero de más de 4,000 millones de toneladas métricas. Puede encontrar más información sobre los impactos de ENERGY STAR en www.energystar.gov/impacts e información a nivel estatal en www.energystar.gov/statefacts.

