The Home Depot lanza nuevos programas para veteranos y honra a los héroes de la nación con Operation Surprise de The Home Depot Foundation

ATLANTA, 11 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Equipo de Relaciones para los Militares de The Home Depot® destina recursos y programas adicionales con el fin de extender el compromiso de la compañía hacia los veteranos, apoyar a más de 35,000 de ellos o a sus cónyuges que son asociados de la compañía, y ayudar a los miembros del servicio que se encuentran en proceso de transición para que descubran su segunda carrera.

The Home Depot lanzó un nuevo programa para apoyar a las familias de militares de la compañía con el fin de garantizar oportunidades de empleo para los asociados cónyuges de miembros del servicio militar que hayan sido trasladados. Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el 89 % de los cónyuges de militares del país cuentan con algún tipo de educación superior, sin embargo, el 31 % de ellos está subempleado debido a los traslados frecuentes que requiere el servicio militar. Gracias a que el 78 % de las bases militares se encuentra dentro de un radio de 20 millas de alguna tienda o centro de distribución de Home Depot, cuando las familias sean trasladadas debido a requerimientos del servicio, la compañía garantizará una oferta laboral en una sede cercana con condiciones similares a las que la persona tenía antes del traslado.

The Home Depot Foundation anunció además que cubrirá la cuota hipotecaria del mes de noviembre de 500 veteranos en situación de necesidad, como parte de la iniciativa Operation Surprise durante el segundo evento anual del Día de los Veteranos. Esta labor amplía el programa de vivienda para veteranos de la Fundación e intenta ser una ayuda para los singulares desafíos que muchos veteranos de todo el país han tenido que enfrentar durante este 2020.

La misión de Operation Surprise en 2020 se ha expandido para reconocer a las personas que generosamente han prestado su servicio y a quienes se encuentran en situación de necesidad durante la pandemia. Este año, las tiendas Home Depot ofrecerán más oportunidades para apoyar, no solo a los veteranos, sino también al personal de atención de emergencias, a los profesionales de la salud, los docentes y quienes enfrentan inseguridad alimentaria con "sorpresas" locales para sus comunidades.

"Durante este Día de los Veteranos haremos una pausa para honrar a todos los veteranos por su liderazgo y servicio excepcional hacia nuestro país", comentó Craig Menear, presidente y director ejecutivo de The Home Depot. "Todos nos hemos visto afectados de alguna manera por los eventos de 2020, pero una de las cosas que se mantienen firmes en The Home Depot es el respeto y la pasión que tenemos por servir a los veteranos de nuestra nación y a sus familias".

Apoyo de la compañía hacia los militares asociados y sus cónyuges

Beneficios personalizados : Los veteranos del servicio militar enfrentan singulares desafíos, por tal razón, The Home Depot ofrece una serie de beneficios especiales para los asociados que son veteranos, incluyendo licencias o ausencias por motivos militares, pago diferencial y recursos para el apoyo familiar con consejeros, asesores financieros y directorios de guarderías para cuidado de niños.

: Los veteranos del servicio militar enfrentan singulares desafíos, por tal razón, The Home Depot ofrece una serie de beneficios especiales para los asociados que son veteranos, incluyendo licencias o ausencias por motivos militares, pago diferencial y recursos para el apoyo familiar con consejeros, asesores financieros y directorios de guarderías para cuidado de niños. Establecimiento de conexiones y orientación: Por medio de un programa interno de orientación, la compañía conecta a los nuevos asociados veteranos con asociados veteranos de planta para facilitarles su transición hacia nuevos roles, además los relaciona con los sistemas de apoyo que existen dentro de la compañía.

Por medio de un programa interno de orientación, la compañía conecta a los nuevos asociados veteranos con asociados veteranos de planta para facilitarles su transición hacia nuevos roles, además los relaciona con los sistemas de apoyo que existen dentro de la compañía. Segundas carreras: Con el fin de reclutar miembros del servicio mientras buscan una nueva carrera que sea sólida, The Home Depot cuenta con una iniciativa a nivel nacional para asistir a veteranos, miembros del servicio y cónyuges de militares con apoyo durante la transición, así como con oportunidades laborales relevantes dentro de la compañía o en carreras en diferentes oficios.

Con el fin de reclutar miembros del servicio mientras buscan una nueva carrera que sea sólida, The Home Depot cuenta con una iniciativa a nivel nacional para asistir a veteranos, miembros del servicio y cónyuges de militares con apoyo durante la transición, así como con oportunidades laborales relevantes dentro de la compañía o en carreras en diferentes oficios. Programas de transición: La compañía se está asociando con diferentes programas de apoyo durante la transición como Hiring our Heroes, un programa de la Fundación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Este programa de becas, con una duración de 12 semanas, conecta a cada becario con mentores, ofrece formación profesional, facilita las relaciones entre diferentes áreas de la empresa y propicia empleos potenciales.

La compañía se está asociando con diferentes programas de apoyo durante la transición como Hiring our Heroes, un programa de la Fundación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Este programa de becas, con una duración de 12 semanas, conecta a cada becario con mentores, ofrece formación profesional, facilita las relaciones entre diferentes áreas de la empresa y propicia empleos potenciales. Para apoyar aún más los programas y alianzas de apoyo a los miembros del servicio, The Home Depot creó un equipo permanente de Relaciones para los Militares dentro de la compañía.

Apoyamos a los veteranos en nuestras comunidades

Operation Surprise: En el Día de los Veteranos la Fundación lanza la segunda campaña anual Operation Surprise , momento en el que los asociados de Home Depot ofrecen su servicio a diferentes comunidades en situación de necesidad.

En el Día de los Veteranos la Fundación lanza la segunda campaña anual , momento en el que los asociados de Home Depot ofrecen su servicio a diferentes comunidades en situación de necesidad. Pagos hipotecarios: La Fundación trabaja de cerca con sus empresas sin fines de lucro asociadas para identificar a veteranos de todo el país que se hagan merecedores del pago sorpresa de su cuota hipotecaria. Esta iniciativa es una forma de retribuir a nuestros veteranos que tanto han servido y proveerles una valiosa ayuda en un año tan particular.

La Fundación trabaja de cerca con sus empresas sin fines de lucro asociadas para identificar a veteranos de todo el país que se hagan merecedores del pago sorpresa de su cuota hipotecaria. Esta iniciativa es una forma de retribuir a nuestros veteranos que tanto han servido y proveerles una valiosa ayuda en un año tan particular. Team Depot: La fuerza voluntaria liderada por asociados de The Home Depot llevará a cabo proyectos durante el Día de los Veteranos, con el debido distanciamiento social, en comunidades locales de todo el país.

Este año, The Home Depot fue reconocida como una de las compañías más Military Friendly® para 2021 por 19.° año consecutivo.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la mayor cadena minorista especializada en la venta de artículos para el mantenimiento y mejora del hogar, con 2,295 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el año fiscal 2019, The Home Depot registró ventas por $ 110.2 mil millones y ganancias por $ 11.2 mil millones. Más de 400,000 asociados trabajan para la compañía. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar la vivienda y la vida de los veteranos de las fuerzas armadas estadounidenses, entrenar a trabajadores calificados para cerrar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $ 305 millones en causas relacionadas con los veteranos, y ha mejorado más de 48,000 viviendas e instalaciones de veteranos en 4,500 ciudades. La Fundación se comprometió a invertir 500 millones de dólares en causas relacionadas con los veteranos hasta el año 2025.

Para obtener más información acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook + Instagram @HomeDepotFoundation.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

Related Links

http://www.homedepot.com



SOURCE The Home Depot