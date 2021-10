The Home Depot nombra a John Deaton vicepresidente ejecutivo de la cadena de suministro y desarrollo de productos

ATLANTA, 22 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot anunció hoy que ha nombrado a John Deaton vicepresidente ejecutivo de la cadena de suministro y desarrollo de productos, a partir del 1 de noviembre de 2021. Reemplaza a Mark Holifield, quien ha aceptado un cargo como director ejecutivo de una empresa de entregas de última milla con sede en los Estados Unidos después de 15 años en la compañía.

Deaton, veterano de la empresa con 14 años de trayectoria, aporta una vasta experiencia después de desempeñar varios roles de liderazgo en la cadena de suministro, el desarrollo de productos y, más recientemente, en las operaciones minoristas.

Deaton ha sido un líder fundamental en la transformación de la cadena de suministro a lo largo de su mandato con la empresa. Comenzó su carrera con The Home Depot en 2007 como vicepresidente de desarrollo de la cadena de suministro, donde dirigió la implementación de 19 centros de despliegue rápido (RDC) para modernizar las operaciones de reabastecimiento de las tiendas de la compañía.

En 2011, fue ascendido a vicepresidente sénior de Desarrollo de marcas y productos. En este cargo, dirigió la transformación de la cartera de marcas privadas de The Home Depot, incluido el lanzamiento del HDX y el relanzamiento de Husky, que han crecido hasta ser marcas emblemáticas multimillonarias.

John fue nombrado vicepresidente sénior de cadena de suministro en 2017, liderando aspectos importantes de las operaciones de la cadena de suministro de la compañía, incluido el transporte, la distribución y la gestión de inventario. Entre sus muchas otras contribuciones en este papel, supervisó la mecanización de los RDC de la compañía. A principios de este año asumió el cargo de vicepresidente sénior de Operaciones Minoristas, con lo que amplió aún más su experiencia en toda la empresa.

Antes de incorporarse a The Home Depot, Deaton sirvió ocho años en Office Depot en varios puestos de nivel directivo en cadena de suministro, operaciones, desarrollo comercial y marketing. Antes de eso, trabajó en consultoría de gestión en Ernst & Young.

"Somos increíblemente afortunados de tener un grupo tan sólido de líderes talentosos como John, que ha dado excelentes resultados con cada desafío que ha asumido en los últimos 14 años en The Home Depot", comentó Craig Menear, presidente y director ejecutivo. "Y estamos verdaderamente emocionados por Mark a medida que asume su próximo desafío de carrera. En nombre de toda la empresa, quiero agradecerle por sus enormes contribuciones durante los últimos 15 años, incluido el desarrollo de grandes líderes como John".

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del segundo trimestre, la compañía operaba un total de 2,298 tiendas The Home Depot en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

# # #

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

Related Links

http://www.homedepot.com



SOURCE The Home Depot