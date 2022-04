The Home Depot nombra a Matt Carey vicepresidente ejecutivo de Experiencia del Cliente y a Fahim Siddiqui vicepresidente ejecutivo y director de Información

"En sus 14 años con The Home Depot, Matt ha liderado una enorme transformación tecnológica en nuestras tiendas, cadena de suministro, comercialización y presencia digital", señaló Ted Decker, director ejecutivo y presidente de The Home Depot. "Ahora, más que nunca, nuestros clientes esperan comprar de nosotros como, cuando y donde quieran, y hay poca tolerancia a fricciones en la experiencia de compra. Matt cuenta con una trayectoria comprobada impulsando la innovación tecnológica con prioridad en los clientes y cuento con su liderazgo mientras seguimos haciendo que comprar en Home Depot sea experiencia realmente interconectada y sencilla para nuestros clientes".

Antes de unirse a The Home Depot, Carey se desempeñó como vicepresidente sénior (SVP) y director de Tecnología (CTO) en eBay, donde fue responsable de desarrollo de productos, operaciones de sedes, ciberseguridad, ingeniería de plataformas, almacenamiento de datos y operaciones de catálogo para eBay Marketplaces. Antes de incorporarse a eBay en 2006, pasó más de 20 años en Walmart, donde fue vicepresidente ejecutivo y director de Tecnología.

Fahim Siddiqui fue nombrado vicepresidente ejecutivo (EVP) y director de Información (CIO) de The Home Depot. Como CIO, Siddiqui será responsable de todos los aspectos de la estrategia tecnológica, la infraestructura y el desarrollo de software de la compañía para las 2,317 tiendas minoristas, las instalaciones de la cadena de suministro, los centros de apoyo de tiendas y los sistemas en línea de The Home Depot.

Siddiqui se incorporó a The Home Depot en 2018 como vicepresidente ejecutivo de tecnología de la información, donde se centró en el desarrollo de aplicaciones y soluciones para las actividades en línea y de marketing, comercialización, cadena de suministro, datos y analítica. Dirigió la creación de varias capacidades de transformación, incluida una plataforma central de servicios comunes para ofrecer agilidad, consistencia y eficiencia en toda la experiencia del cliente. Antes de trabajar en The Home Depot, pasó más de tres décadas liderando el desarrollo de software en los sectores minorista, energético y de telecomunicaciones, con compañías como Staples, MCI, Time Warner Telecom y Sprint.

"Fahim es un tremendo líder y un brillante tecnólogo que comprende el poder de la tecnología para generar una mejor experiencia para nuestros clientes y asociados, y espero trabajar con él en esta próxima fase de crecimiento para The Home Depot", agregó Decker.

ACERCA DE THE HOME DEPOT

The Home Depot es la cadena de tiendas especializada en reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del año fiscal 2021, la compañía operaba un total de 2,317 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500.

FUENTE The Home Depot

