The Home Depot nombra a Ted Decker como director ejecutivo, con fecha de inicio el 1 de marzo de 2022

"Como asociado por 22 años de The Home Depot, Ted ha nutrido nuestra cultura al vivir nuestros valores y demostrar liderazgo de servicio a lo largo de su carrera", comentó Menear. "Ted ha crecido con la compañía al asumir roles ampliados de liderazgo desde su época en Desarrollo Estratégico de Negocios, Finanzas y Comercialización hasta liderar nuestras operaciones interconectadas diarias en su cargo como presidente y director de operaciones. Su capacidad para combinar el arte y la ciencia del comercio minorista es exactamente lo que se necesita en la siguiente fase de crecimiento para The Home Depot. Tengo una enorme confianza en que guiará a nuestra compañía hacia nuevas alturas".

Decker se unió a The Home Depot en el año 2000 y fue nombrado presidente y director de operaciones (COO) en octubre de 2020, donde fue responsable de las operaciones de tiendas globales, la cadena de suministro global, ventas y servicios externos, bienes raíces, así como de la comercialización, marketing y estrategia en línea, atendiendo a clientes profesionales y autónomos en tiendas físicas y en línea. Anteriormente, Decker se desempeñaba como director comercial y vicepresidente ejecutivo de comercialización, donde era responsable de todos los departamentos de comercialización en tiendas físicas y en línea, estrategia de comercialización, gestión y servicios de proveedores, y entorno en la tienda.

"En nombre de la junta, quiero agradecer a Craig por su excepcional liderazgo durante los últimos siete años", expresó Greg Brenneman, director líder de la junta. "Entre los muchos logros de Craig, creó un equipo de liderazgo de clase mundial, impulsó una visión estratégica audaz enfocada en la experiencia de venta minorista interconectada y generó excelentes resultados para nuestros accionistas, todo siempre fomentando la cultura única de The Home Depot basada en valores. Tenemos la suerte de contar con un sólido sucesor en Ted y esperamos trabajar con él y con todo el equipo de gerencia de Home Depot a medida que la empresa entra en su siguiente fase de crecimiento".

ACERCA DE THE HOME DEPOT

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del tercer trimestre, la compañía operaba un total de 2,317 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México, incluidas 14 tiendas en los Estados Unidos que son producto de una pequeña adquisición completada durante el segundo trimestre del año fiscal 2021. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1735784/Ted_Decker_Home_Depot.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/118058/the_home_depot_logo.jpg

FUENTE The Home Depot

SOURCE The Home Depot