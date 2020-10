The Home Depot nombra a Ted Decker presidente y director de operaciones y anuncia otros ascensos en la alta dirección

ATLANTA, 2 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la mayor cadena minorista de artículos para el mantenimiento y mejora del hogar, anunció hoy el nombramiento de Edward "Ted" P. Decker como presidente y director de operaciones, con vigencia a partir del 5 de octubre de 2020. Decker, funcionario con 20 años de antigüedad en la empresa, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de comercialización desde 2014. Como director de comercialización de la empresa, tuvo a su cargo todos los departamentos de comercialización, físicos y en línea, la estrategia de comercialización, la gestión de los servicios y las relaciones con el proveedor, el marketing y el entorno de ventas. En su nueva función, asumirá otras responsabilidades relacionadas con las operaciones globales en tienda, la cadena de suministro global y las ventas y el servicio externos.

"Ted es un líder asombroso que ha mejorado nuestra competitividad y estrategia coordinada mediante la combinación del arte y la ciencia del comercio minorista, impulsando a la vez resultados excepcionales en nuestra experiencia en tienda y en línea con el cliente", manifestó Craig Menear, presidente y director ejecutivo de The Home Depot. "Somos muy afortunados de contar con el que, en mi opinión, es uno de los mejores equipos de liderazgo ejecutivo en comercio minorista. El ascenso de Ted y los otros cambios que anunciamos fortalecerán aún más el liderazgo estratégico y la eficiencia operativa del equipo, mientras que, en los próximos años, seguiré enfocado en el crecimiento a largo plazo y el posicionamiento estratégico de la empresa".

Ann-Marie Campbell fue nombrada vicepresidenta ejecutiva de tiendas en los Estados Unidos y operaciones internacionales, lo que agrega a sus actuales funciones la responsabilidad de todas las operaciones, funciones empresariales y estrategia de los negocios de la empresa en Canadá y México. Los presidentes de The Home Depot Canadá y The Home Depot México estarán, en lo sucesivo, bajo su supervisión. Campbell, con una trayectoria de 35 años en The Home Depot, dirigirá más de 2.200 tiendas y 400.000 asociados.

Jeff Kinnaird fue ascendido a vicepresidente ejecutivo de comercialización, bajo la supervisión de Decker. Recientemente, fue presidente de The Home Depot Canadá. En años anteriores, se desempeñó como vicepresidente de comercialización de Canadá, supervisando la estrategia de comercialización, las compras globales de la división y el crecimiento de las marcas propias en las tiendas físicas y en línea de ese país. Antes de ello, fue vicepresidente regional de operaciones de The Home Depot Canadá. Kinnaird inició su carrera en The Home Depot hace casi 25 años como asociado por horas en los pasillos de la sección de madera.

Michael Rowe fue ascendido a presidente de The Home Depot Canadá. Su más reciente cargo fue el de vicepresidente de comercio electrónico, marketing y servicios de contratistas, en el que dirigió todas las iniciativas de marketing y publicidad en Canadá, además del comercio electrónico, los servicios de instalación, servicios de contratistas y estrategia. Antes de ello, se desempeñó como director financiero de The Home Depot Canadá. Rowe se unió a la empresa en 2006.

Richard McPhail, vicepresidente ejecutivo y director financiero, asumirá la responsabilidad adicional de la estrategia corporativa y el desarrollo comercial estratégico de la empresa. McPhail se unió a la empresa en 2005 y fue designado director financiero en 2019, con la responsabilidad del manejo del desempeño financiero de la empresa, además de la asignación de capital, las relaciones con los inversores y los asuntos fiscales y financieros.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la mayor cadena minorista especializada en la venta de artículos para el mantenimiento y mejora del hogar, con 2.294 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el ejercicio fiscal 2019, The Home Depot registró ventas por $110.200 millones y ganancias por $11.200 millones. La empresa emplea a más de 400.000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el índice Dow Jones Industrial Average y en el índice Standard & Poor's 500.

