The Home Depot presenta nuevas y mejores opciones de crédito para los clientes profesionales

ATLANTA, 11 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, mejora sus ofertas de créditos comerciales para los clientes profesionales y sus empresas. El minorista presentó la tarjeta de crédito Pro Xtra™, una nueva versión de su crédito comercial rotativo, así como actualizaciones a su tarjeta de cuenta comercial. Ambas opciones de crédito son desarrolladas por Citi Retail Services, uno de los proveedores de soluciones de crédito minorista más grandes y experimentados de Norteamérica.

El programa de crédito comercial ampliado de The Home Depot tiene como objetivo ayudar a los profesionales a ahorrar tiempo y dinero. La tarjeta de crédito Pro Xtra se puede vincular con el programa de lealtad Pro Xtra; de esta manera, los usuarios registrados podrán obtener beneficios ("Perks") Pro Xtra cuatro veces más rápido en las compras con tarjeta. Pro Xtra es el programa de lealtad de The Home Depot que ofrece beneficios únicos para miembros como precios por volumen, ofertas de productos exclusivos, recompensas de pintura, privilegios y más. Los miembros Pro Xtra reciben un crédito de $100 al abrir una nueva tarjeta de crédito Pro Xtra.

Para facilitar el proceso de compra y facturación, la tarjeta de crédito Pro Xtra y la tarjeta de cuenta comercial ofrecen las siguientes características:

La posibilidad de emitir tarjetas a los empleados de confianza para hacer compras a su nombre.

Un período de devolución extendido de hasta un año completo, cuatro veces más que una compra de crédito no comercial.

Extractos de facturación detallados de fácil lectura y opciones simplificadas de seguimiento de compras.

Gestión de cuentas en línea a través de Citi Retail Services, incluida la capacidad de ver, administrar y realizar pagos en línea desde cualquier lugar.

Además, los miembros de la tarjeta de cuenta comercial contarán con preferencias de facturación flexibles, incluido un descuento de pago anticipado del 2 % si la factura se paga en línea antes de 20 días o una ventana de pago extendida de 60 días.

Para obtener más información acerca de los servicios de tarjetas de crédito de Home Depot, diríjase a su tienda local o visite https://www.homedepot.com/c/Credit_Center.

ACERCA DE THE HOME DEPOT

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. Al cierre del tercer trimestre, la compañía operaba un total de 2,317 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México, incluidas 14 tiendas en los Estados Unidos que son producto de una pequeña adquisición completada durante el segundo trimestre del año fiscal 2021. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

