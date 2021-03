The Home Depot se asocia con Habitat for Humanity para ayudar a las comunidades a "Dar vida a la primavera"

ATLANTA, 25 de marzo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, anunció hoy su alianza con Habitat for Humanity International para apoyar a las comunidades a Dar vida a la primavera. The Home Depot entregará más de $200,000 en productos a organizaciones de Habitat for Humanity de todo el país para darles las herramientas que requieren para ayudar a las comunidades locales a realizar proyectos individuales (DIY) y acometer esfuerzos de revitalización de los vecindarios.

"Después de un año muy difícil, sabemos que las comunidades están listas para salir y emprender proyectos de primavera, desde la pintura hasta la jardinería", expresó Jeff Kinnaird, vicepresidente ejecutivo de comercialización de The Home Depot. "Estamos encantados de asociarnos con Habitat for Humanity para suministrar los productos y los conocimientos para atender las necesidades de las comunidades que buscan adelantar proyectos de primavera".

La donación de primavera de The Home Depot es el resultado de la alianza de más de una década entre Habitat for Humanity y The Home Depot Foundation. Desde 2011, The Home Depot Foundation ha entregado más de $24 millones al programa Repair Corps de Habitat para construir, reparar o rehabilitar viviendas de veteranos. El primer proyecto de primavera que se concluirá esta temporada será el trabajo paisajístico y el cercado de la primera Villa para Veteranas en el condado de Brevard, Florida, originalmente construida en alianza con Habitat for Humanity del Condado de Brevard a través de una subvención recibida de The Home Depot Foundation.

"Toda persona merece tener un lugar seguro, decente y asequible para vivir, al que pueda con orgullo llamar hogar", comentó Colleen Finn Ridenhour, directora de desarrollo de Habitat for Humanity International. "Los trabajos de revitalización lucen diferentes en cada vecindario, y la donación de The Home Depot nos ayudará a continuar colaborando con las comunidades para resolver las preocupaciones locales y mejorar las vidas de los residentes".

Esta primavera, The Home Depot invita a las personas con iniciativa de cualquier nivel de habilidad e interés a emprender nuevos proyectos para Dar vida a la primavera. Para encontrar instrucciones paso a paso, videos instructivos y otros para más de 3,000 proyectos autónomos (DIY), visite homedepot.com/springDIY. Para conocer más sobre el trabajo de The Home Depot Foundation, visite homedepotfoundation.org

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. La Compañía opera un total de 2,298 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a 500,000 asociados aproximadamente. Las acciones de The Home Depot se negocian en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

